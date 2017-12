Auftritt in Boldixum : Leckerbissen zwischen den Jahren

vergrößern 1 von 1 Foto: klb 1 von 1

von klb

erstellt am 27.Dez.2017 | 18:00 Uhr

Bereits seit dem Sommer bereitet sich die Kantorei St. Nicolai unter Leitung des Kantors Martin Bruchwitz auf ihren alljährlichen großen Auftritt vor. Denn zum musikalischen Ausklang eines jeden Jahres zählt seit 2000 das große Weihnachtskonzert in der Boldixumer St.-Nicolai-Kirche. Und so können sich auch im 17. Jahr Einheimische und Gäste auf diesen musikalischen Leckerbissen am kommenden Freitag, 29. Dezember, um 19 Uhr in Boldixum freuen.

Nach einem romantischen Auftakt mit dem Oratorio de Noël des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns wird die Ouvertüre (Suite) D-Dur von Georg Philipp Telemann zu dem Höhepunkt des Abends mit dem Weihnachtsteil und dem Halleluja aus Georg Friedrich Händels Messias überleiten.

Wie bereits in den vergangenen Jahren singen mit der Kantorei St. Nicolai Mitglieder des Hamburger Bachchores St. Petri und Gäste sowie das Rungholdt-Ensemble Hamburg. Solisten sind Pia Salome Bohnert (Sopran), Tiina Zahn (Mezzosopran), Eva Maria Summerer (Alt), Stephan Zelck (Tenor) und Ralf Grobe (Bass).

Außerdem spielen Thomas Dahl (Orgel), die Lübeckerin Irene Aristei (Harfe) und das Collegium musicum St. Petri aus Hamburg.

Für die Kantorei ist das Konzert zwischen den Jahren gemeinsam mit Gastmusikern und -sängern Herausforderung und Jahres-Höhepunkt zugleich. Möglich macht die Zusammenarbeit die langjährige Freundschaft, die Martin Bruchwitz und den Kirchenmusikdirektor Thomas Dahl verbindet. Karten sind im Vorverkauf bei „Bu-Bu“ am Wyker Sandwall und an der Abendkasse erhältlich.