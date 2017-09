Politisch unkorrekt auf Föhr und Amrum : Leben ohne Geld scheitert am Geld

vergrößern 1 von 1 Foto: buz 1 von 1

Der Hamburger Kabarettist Sebastian Schnoy sorgte auf beiden Inseln für beste Unterhaltung. Den Auftakt bildete die Amrum-Premiere im Norddorfer Gemeindehaus, wo Schnoy mit seinem Programm „Von Krösus lernen, wie man den Goldesel melkt“ zu Gast war.

Weniger unterhaltsam war die Anreise des Künstlers: Ein Stau und das nicht funktionierende Navigationsgerät sorgten dafür, dass die Fähre ohne den Hamburger ablegte, der am Fährhafen in Dagebüll die Schornsteine des Schiffes in der Ferne verschwinden sah. Die Zuschauer zeigten Verständnis für die Verzögerung und wurden mit einem tollen Auftritt belohnt.

Schnoy ist vielseitig aufgestellt und erfrischend politisch unkorrekt. Sein Repertoire reicht von Kabarett über Comedy und tiefschwarzem Humor bis zum politischen Tagesgeschäft. In Norddorf ging es zwei Stunden lang um die irre Jagd nach dem Geld. Schnoy zeigte auf, mit welchen Tricks es der Adel, Unternehmer und Spekulanten in den letzten 3000 Jahren geschafft haben, sich ihre Taschen vollzustopfen, und warum alle Versuche, ohne das Geld zu leben, am Geld gescheitert sind. Den knapp 150 Zuschauern gefiel’s, wie Lacher und Applaus bewiesen.

Bevor Sebastian Schnoy zum Auftritt auf Föhr aufbrach, nutzte der begeisterte Wassersportler die Chance, bei sommerlichem Wetter die Insel zu erkunden. Angetan hatte es ihm besonders der endlose Sandstrand.

von buz

erstellt am 05.Sep.2017 | 18:50 Uhr