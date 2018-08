Föhr: Tauziehen 2018 : Lass knallen, hau rein, moin Digga!

Trotz Schietwetter: 25 Teams bei der 17. Auflage über das Wyker Hafenbecken sorgen für einen neuen Rekord.

26. August 2018

Vielleicht wäre es genau so im Paradies geworden, wenn sich jemand die Apfelnummer geschenkt hätte: Männer und Frauen mit Zöpfen und Bäuchen kabbeln sich um ein dickes Tau und gehen regelmäßig baden. Karrieren sind egal, Bügelfalten gibt’s nicht, und Trinkkultur hat noch etwas mit Spaß zu tun und nicht mit rechtsdrehendem Wasser vor oder nach Mondschein: Binnenhafen Föhr, anno August 2018.



17. Auflage mit Rekord-Beteiligung





25 Teams beim 17. Föhrer Mannschafts-Tauziehen über das Wyker Hafenbecken. Das ist Rekord. Jochen Gemeinhardt, Insel-Tourismuschef, preist seine Lieblingsveranstaltung. Der föhrverliebte Moderator Holger Knittel aus dem Sauerland preist den Streuselkuchen eines Inselbäckers, und über den Wolken ringen zwei Mächte miteinander: Lasst die Verrückten im Regen ersaufen; nein, lasst sie in der Sonne strahlen …

Lattenstramme Jungs, Engel mit Federn im Haar, Zufalls(zusammen)funde aus der letzten Barnacht (die halbstarken Halbstarken), wunderbare Rauch-und-Sauf-Haus-Kerle, zum 13. Mal dabei, und Gas-Wasser-Scheiße aus dem Hamburger Umland: Peters Wikinger und die Klempner-Schlümpfe, seit Urzeiten dabei unter der Führung ihres „gallischen Urgesteins“ Peter Jensen, der von einem Pokal erzählte, den man früher bekam, wenn man früh baden ging: „1. Wasserkontakt Herren – wie cool ist das denn, bitte?!“ Dazu die Musik von DJ Ralf Johannsen, der über Stunden genau wusste, was die Stimmung noch eine Welle weitertrieb.

Früh ins Wasser gingen „Ajax Lattenstramm“, die souverän das Hafenbecken durchschwammen, „Övertrecker“, die „Firefighters“, die „Sicherheit“ und die „Alemannen“ aus dem Schwarzwald, „Boschmeier“, „Team Sanskiin“, die „Spaghettiärmchen“ im pinken Tutu, die später auf des Moderators Bäckerwerben von jenem zum Frühstück eingeladen wurden, weil sie das schönste Kostüm hatten. Auch die „Hafenmädchen“ gingen früh baden, gemeinsam mit den „Hafensängern“, den „Spreegurken“, angereist aus Berlin, weil eine Berlinerin mit ihrem Bekannten Roberto Caso, Cheforganisator des Tauziehens, im Winter die Wette abschloss, eine Hauptstadt-Mannschaft ans Hafenbecken zu kriegen. Und die „Milkmaster“ fielen auch, da war was in der Milch …

Im Halbfinale standen die Fast-Seriensieger „Flotte Lotten“, die „Nindörper“ und „Eilun Deerns“, die „Mengels Engel“, „Frontgewichte Nindorf“, „Rash“, „Avengers“ und die „Promillejäger“.

Spätabends auf Föhrs Nachbarinsel Amrum in der Kneipe. Antwort auf die Frage, warum da eigentlich keine Amrumer Mannschaft mitmacht: „Gegen Föhr-Land? Da kriegen die als Zehnjährige noch Muttermilch. Das schaffen wir nie!“ Geschafft haben es die Föhrer dann aber auch nicht. Gegen die 1380 Kilogramm der „Frontgewichte“ mussten die „Avengers“ im Finale ab ins Hafenbecken. Die Baumstarken waren mit 90-Leuten-Fantross angereist, wenn sie ans Tau traten verdunkelte sich der Himmel. Die „Flotten Lotten“ standen gegen die „Mengels Engel“, die nach ihrem Aus-dem-Stand-Erfolg 2017 (2. Platz) jetzt die Chance hatten, den Dauersiegerinnen den ersten Platz abzunehmen. „Hauthaare stehen auf“, sagte der Moderator – und so war’s. Ein Blick in die Gesichter der am Tau stehenden, und dir ging das Herz auf: fokussiert, angepeitscht von ihren Männern, vom Chef , vom Trainer und von den Entfesselten hinter der Bande. Der Kampf am Seil riss die Frauen auf den Boden, der Gegenzug der Gegenseite brachte sie ein, zwei Mal bis an die Kante der Kaimauer, von wo sie Schritt für Schritt wieder Land gewannen. Die Gesichter in Anstrengung verzerrt; das Leben ist kein Streuselkuchen!

Apropos: Der sauerländische Moderator, der jedes Jahr zum Urlaub machen und noch einmal zum Moderieren dieser Veranstaltung („einmal im Jahr Föhrer sein“) nach Föhr kommt („geilste Insel der Welt“), könnte sich hinterher mit Vorwürfen der Parteinahme konfrontiert gesehen haben, so oft wie er die einzelnen Kuchen und Brötchen eines Föhrer Bäckers in den Himmel lobte. Das war aber auch das einzige, was man dem Mann am Mikro hätte vorwerfen können. Denn seine Performance war stark. Co-Moderator Moritz Andresen sinnierte ein bisschen zu oft von Frauen, die bestimmt noch am Schminken seien, und mit den Haaren von Schiedsfrau Kerrin Sönnichsen war seiner Meinung nach auch immer irgendwas. Da hätte am Mikro noch eine Frau gefehlt, die auch mal was ablässt. Denn mit Blick auf einige der am Tau ziehenden Kerle hätte man durchaus mal laut über eine Art gemeinsame Zukunft im Anschluss an die Veranstaltung nachdenken können.

Geübt hatten manche Teilnehmer gar nicht – „strategisch aber alles besprochen“. Andere hatten Trecker, Laster, Pkw und ihre Männer über die Weide, den Deich oder leere Parkplätze gezogen. Und die Frontgewichte üben in Nindorf („das Blankenese von Meldorf“) über ihren Au-Fluss hinweg.



Heiratsantrag bei der Pokalverleihung





Am Ende, zur Pokalverleihung, spritzte noch einmal Testosteron aus Sekt- und Bierflaschen, es wurden Gürkchen gereicht, Kinder geschultert, und ein Heiratsantrag wurde gemacht. Auf den Knien vor versammelter Mannschaft. Tränen flossen, Musik knallte, Getränke liefen. Da hinein zog der Moderator seinen Blick hoch in den Himmel und erinnerte an Ulrich Herr, der einst vor 22 Jahren mit der Idee am Hafen stand, Ost- und Westkaje mit einem Tau zu verbinden. Und alle sahen, dass es gut war.