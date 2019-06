Langeweile ausgeschlossen

Am Pfingstwochenende wird auf Amrum und Föhr viel geboten

von Petra Kölschbach

07. Juni 2019, 17:16 Uhr

Amrum/Föhr | Langeweile dürfte an den Pfingstfeiertagen nicht aufkommen, wird doch am langen Wochenende auf beiden Inseln ein vielfältiges Programm angeboten. Gleich drei Großveranstaltungen gibt es dabei auf der Insel Amrum: Das Pfingstevent der Klinik Satteldüne am Sonnabend, das Coastal Rowing am Sonnabend und Sonntag vor dem Norddorfer Strand und das große Fest zum Deutschen Mühlentag an der Nebeler Windmühle am Pfingstmontag.



Wetterbericht sorgt für Programmänderung





Um 12.30 Uhr fällt am Sonnabend der Startschuss für den Amrumer Mukolauf, dem großen Spendenlauf zugunsten des Mukoviszidose-Vereins. Allerdings wird der dieses Jahr nur in abgespeckter Form stattfinden. „Aufgrund des gemeldeten Sturmtiefs wird die Runde ‚Einmal um die Insel‘ mit 26,5 Kilometern ausfallen“, haben die Organisatoren am Freitagnachmittag schweren Herzens beschlossen. Alternativ kann „Einmal um die halbe Insel“ mit 13,5 Kilometern gelaufen werden oder die kleine 4,5-Kilometer-Runde mehrfach – es sei denn, wegen des Wetters müssen auch hier noch Kurzfristige Änderungen beschlossen werden.

Definitiv stattfinden wird aber der große Empfang von Norman Peters und Christian Hessel, die sich nicht mit der Amrum-Runde begnügt haben, sondern den Spendenlauf auf die Tour von Garmisch-Partenkirchen nach Amrum ausgedehnt haben, wo die beiden Wanderer zum Mukolauf wieder eintreffen wollen. Und auch das Rahmenprogramm beim Pfingstevent mit Livemusik, Klinikführungen und Kinderspaß soll es wie geplant geben.

Ob das Coastal Rowing, das Küsten-Rudern, wie geplant stattfinden kann, wird wohl erst kurzfristig nach einem Blick auf Wellenhöhe und Windstärke entschieden. Geplant sind Schnupperkurse am Sonnabend ab 11 Uhr sowie Wettkämpfe am Sonnabend ab 15.30 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr.

Um 11 Uhr beginnt am Montag in Nebel der Deutsche Mühlentag mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Den ganzen Tag gibt es dann Führungen, Kinderprogramm sowie Auftritte von Musik- und Trachtengruppen.



Mühlentag auf beiden Inseln





Einen Open-air-Gottesdienst gibt es am Pfingstmontag auch auf der Nachbarinsel Föhr. Er findet allerdings nicht bei einer der Föhrer Windmühlen, sondern um 10.15 Uhr im Nieblumer Pastoratsgarten statt. Der Mühlentag wird an diesem Tag in Wrixum begangen, wo bei der Windmühle von 11 bis 16 Uhr ein Markt stattfindet und das historische Bauwerk besichtigt werden kann.

Außerdem hat am Pfingstmontag das Wyker Friesenmuseum geöffnet, in dessen Garten eine alte Bockwindmühle von der Hallig Langeneß steht.