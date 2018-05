Tötungsdelikt auf Amrum : Lange Haftstrafen gefordert

Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord, Verteidiger gehen von Totschlag aus.

von Birgitta von Gyldenfeldt

17. Mai 2018, 08:30 Uhr

Im Prozess wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes gegen zwei Männer, die auf Amrum einen Flüchtling getötet haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft gestern lange Haftstrafen gefordert. Ein zur Tatzeit 19-Jähriger soll demnach nach Jugendstrafrecht zu acht Jahren wegen Mordes verurteilt werden, der ältere Angeklagte nach Erwachsenenstrafrecht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.

Die beiden Deutschen sollen den Flüchtling aus dem Irak am 27. April 2017 in die Dünen gelockt, getötet und anschließend im Sand vergraben haben (wir berichteten). Die Staatsanwältin zeigte sich am Mittwoch am Landgericht Flensburg überzeugt, dass die beiden Männer das spätere Opfer unter einem Vorwand bereits mit Tötungsvorsatz in die Dünen gelockt und dessen Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt haben. Das Mordmerkmal der Heimtücke sei also gegeben.

Laut Staatsanwaltschaft soll der damals 19-Jährige dem Opfer nach einem zuvor verabredeten Zeichen des damals 26 Jahre alten Angeklagten mehrfach mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen haben. Beide hätten dann das danach am Boden liegende Opfer geschlagen und getreten. Anschließend habe der ältere Angeklagte zugestochen. Beide versetzten ihrem 27 Jahre alten Opfer laut Anklage Schnitt- und Stichverletzungen.

Als Motiv nannte die Staatsanwältin, dass die beiden Männer glaubten, der Iraker habe die Schwester beziehungsweise Freundin der Angeklagten Monate zuvor vergewaltigt. Dies habe die Frau ihrem Freund, dem älteren Angeklagten, am Tattag erzählt. Dieser hatte sie demnach zuvor mit Fotos konfrontiert, die den Iraker und sie zeigten. Die Staatsanwältin war aber überzeugt, „dass es diese Vergewaltigung nie gegeben hat“.

Auch die Verteidiger schlossen in ihren Schlussworten eine Vergewaltigung aus. Sie betonten aber, dass die Angeklagten von einer solchen überzeugt gewesen seien. Anders als die Staatsanwaltschaft sahen sie bei beiden keinen Tötungsvorsatz, als sie den Iraker aufsuchten.

Vielmehr wollten sie den Mann zu Rede stellen. Der Moment, wo die Situation eskalierte, sei der gewesen, als dieser nicht mit zur Polizei wollte. Sie plädierten auf Totschlag. Der Anwalt des jüngeren Angeklagten hielt eine Jugendstrafe von unter fünf Jahren für seinen Mandanten für angemessen. Der Verteidiger des älteren Angeklagten forderte eine Strafe von acht Jahren für seinen Mandanten.

Das Urteil soll kommenden Dienstag, 22. Mai, um 14 Uhr verkündet werden.