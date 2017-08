Auf Amrum : Kunst-Flaggen wehen im Wind

vergrößern 1 von 1 Foto: Sandra Hermannsen 1 von 1

Auch in diesem Jahr zeigt der Amrumer Kunstverein mit Sitz am Nebeler Strand wieder Flagge – und zwar buchstäblich. Sechs neue Fahnen wehen entlang des Bohlenweges zwischen Dünen und Strand. Und ihr gemeinsames Thema ist Flucht und Vertreibung aus der Heimat. „Dieses Jahr haben wir sechs Künstler eingeladen, die in ihrer künstlerischen Praxis politischen, zivilgesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen nachgehen und schon einmal mit dem Format der Flagge experimentiert haben“, sagt die Berliner Kuratorin Valeska Hagenay, die gemeinsam mit den Kunstverein-Initiatoren Kalle Wruck und Philipp Ricklefs die Fahnen gen Himmel zog. „Der Strand wird so zu einer wichtigen Austausch- und Begegnungsstätte aller Insulaner und Sommergäste. Und die gezeigten Werke sind 24 Stunden sichtbar“, freut sich Hagenay.

Die Künstler Jeanno Gaussi, Andrew Gilbert, Manaf Halbouni, Jeewi Lee, Jonathan Meese und Lukas Troberg setzen sich in ihren Arbeiten mit Identität, Nationalität und Heimatverbundenheit auseinander. Jeanno Gaussis Flagge ist eingerollt und kaum zu erkennen. Für den in Kabul geborenen und in Neu Delhi und Berlin aufgewachsenen Künstler ein Symbol für temporäre Nichtexistenz: Reisefertig und ohne Zugehörigkeit. Die Assoziation zu Flüchtlingen liegt nahe: Sie verlassen ihre Heimat, nicht wissend, ob sie jemals in ihr Land zurückkehren werden oder was aus ihrem Zuhause werden wird.

Das Thema Krieg, Flucht und Verlust der Heimat beschäftigt auch den deutsch-syrischen Künstler Manaf Halbouni, der 2008, als 24-Jähriger, als Nicht-Flüchtling von Syrien nach Deutschland kam. Schmerzhaft sei es, nicht in seine Heimat zurückkehren zu können, sagt Halbouni. Die Frage „Was ist Heimat?“, stellt er sich nicht nur persönlich, sondern auch in seinen Kunstwerken. Auf seiner Flagge „Now – Here is Home“ ist ein voll gepackter Kleinwagen zu sehen, dessen Habseligkeiten nach der Flucht zwar ausgeladen, aber doch nie in der Lage sein werden, die Heimat zu ersetzen. Halbounis Arbeit steht für den Verlust, aber auch für die Hoffnung der weltweit über 50 Millionen Vertriebenen, die oftmals gezwungen sind, schnellstmöglich ein paar Habseligkeiten einzupacken, bevor sie dem Krieg, Naturkatastrophen oder Konflikten entkommen müssen.

Doch nicht alle Künstler gehen beim Thema Nationalität und Herkunft von sich selber aus, wie die Flagge des 1984 in München geborenen Lukas Troberg zeigt. Er bedient sich der Strophe eines friesischen Heimatliedes, welches in Nebel in Stein gemeißelt ist. „Leewen mei din aard bestun!“ Zu Deutsch: „Immer möge deine Art bestehen!“ Das hier verwendete Öömrang wird auf Amrum zwar noch gesprochen, verliert jedoch zunehmend an Bedeutung. Für immer mehr Insulaner ist die erste Sprache Hochdeutsch. Mit seinem ausgewählten Satz spielt Troberg genau auf diesen Sprach-Verfall an. Den bestärkt auch noch das schmale Format der Flagge, die sich – bedingt durch den heftigen Wind – wohl als erste von allen auflösen wird. So wie die Flagge, könnte auch das Öömrang und die sprachliche Heimatverbundenheit der Amrumer immer mehr schwinden. Und das letzte, was bei Trobergs Arbeit zu sehen sein wird, ist das Rautenzeichen (#), das heute Hashtag heißt, und bei der Internet-Generation ein Symbol ihrer neuen Sprache und digitalen Kommunikation geworden ist.

Alle Künstler, an deren Flaggen man jetzt in Nebel vorbei spaziert, sind kritische Beobachter aktueller politischer Geschehnisse und globaler Veränderungen. „Ihre Flaggen sollten uns Betrachtern als Signal dienen und Gedankenanstoß sein, auch wenn wir unseren Sommer auf einer idyllischen kleinen Insel verbringen, wo die Welt noch in Ordnung zu sein scheint“, sagt Valeska Hagenay. Weitere Informationen unter www.kunstverein-amrum.de.