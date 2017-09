Von Rock bis Folk : Kultour lässt Amrum klingen

vergrößern 1 von 1 Foto: buz 1 von 1

von ib

erstellt am 13.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Eine Traditionsveranstaltung geht in die nächste Runde: Am morgigen Donnerstag, 14. September, bietet die Amrumer „KulTour“ wieder Musik für jeden Geschmack. Ab 13 Uhr spielen inselweit fünf Bands abwechselnd in fünf Lokalen. Mit dabei sind Crazy Horst, Friedrich Jr., Gerd Lehmkuhl, Judith Tellado und Rainer Martens mit seiner Band. Das große Finale findet dann abends in der „Blauen Maus“ in Wittdün statt.