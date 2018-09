Gespräche in Wyk : Künstlertalk vor Drohnen-Fotos

Austausch mit dem Künstler: Harald Bickel lädt im Rahmen der Ausstellung „Neue Sichten“ ins Reedereigebäude.

von ib

11. September 2018, 17:30 Uhr

Derzeit zeigt Harald Bickel seine Drohnen-Fotos in der Ausstellung „Neue Sichten“ im Reedereigebäude. Am kommenden Freitag, 14. September, lädt der Wyker Künstler ab 19 Uhr zu einem Künstlertalk ein. Eingeladen sind alle, die sich über die Ausstellung austauschen möchten, die Drohne fliegen sehen oder Harald Bickel bei einem Rundgang begleiten wollen. Da einige der Bilder am Ende versteigert werden sollen, können auch Gebote abgegeben werden. Die Ausstellung ist noch bis zum 20. September täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet