Föhr : Kopf- und Handarbeit

Vortrag, Stricken, Lesestunde: Angebote der Wyker Volkshochschule sorgen für Abwechslung am Wochenende.

von ib

24. Januar 2019, 16:38 Uhr

wyk | Die Volkshochschule bietet in den nächsten Tagen wieder mehrere Veranstaltungen an. Bereits heute, Freitag, geht es um 17 Uhr im Reedereigebäude am Hafen um „Konflikte der Generationen im Betrieb und in der Familie“. Die Therapeutin Elke Kirchner geht der Frage nach, wie eine Kommunikation möglich ist, die zur Verständigung führt, wenn Alt und Jung zusammen in einem Betrieb arbeiten oder unter einem Dach leben.

An Anfänger richtet sich dieses Mal der Strickclub, der am Sonnabend, 26. Januar, um 15 Uhr ebenfalls im Reederei-Gebäude stattfindet. Maschenaufnahme, rechte und linke Maschen und das Abketten werden an diesem Nachmittag geübt, bevor es an das gemeinsame Stricken eines quadratischen Spüllappens geht. Anregungen für Muster bringt die Dozentin Julia Lüthjohann mit. Die Teilnehmer sollten Baumwollgarn mit einer Lauflänge von zirka 63 Metern pro 50 Gramm und eine dazu passende Rundstricknadel dabei haben.

Ebenfalls am Sonnabend findet ab 16 Uhr im Reedereigebäude die „Föhrer Lesestunde“ statt, in der Claudia Fuchs aus ihrem noch unveröffentlichten Inselroman „Am Hafen stand Tante Klärchen“ liest.