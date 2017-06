Erfolgreiche Auftritte : Konzertreise führt nach Amrum

vergrößern 1 von 1 Foto: buz 1 von 1

Alle paar Jahre unternimmt das Schulorchester des Frankfurter Heinrich-von-Gragern-Gymnasiums eine Reise, die in diesem Jahr nach Amrum führte. Während ihres Aufenthalts wurde nicht nur die Insel erkundet, sondern auch fleißig musiziert. So standen Konzerte in der Wittdüner Kapelle, der St.-Clemens-Kirche in Nebel oder im Ortskern von Norddorf auf dem Programm.

Höhepunkt der dreitägigen Konzertreise aber war der Auftritt im Norddorfer Gemeindehaus. Die Zuschauer erlebten eine beeindruckende Performance auf höchstem Niveau. Unter dem Titel „Von Klassik bis Jazz“ waren Werke von Johannes Brahms, Johann Strauss, Percy Grainger oder Edward Elgar zu hören. Lohn der Arbeit war der donnernde Applaus des Publikums.

von buz

erstellt am 26.Jun.2017 | 18:00 Uhr