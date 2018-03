Besondere Gottesdienste : Konfirmation auf beiden Inseln

Am kommenden Wochenende werden 22 Jugendliche auf Föhr und Amrum eingesegnet.

von kta/ib

21. März 2018, 08:30 Uhr

Neun junge Amrumer und 13 Föhrer Jugendliche freuen sich auf ihren großen Tag am kommenden Wochenende: Am Sonnabend, 24. März, 11 Uhr, stehen in der Nebeler St.-Clemens-Kirche und am Sonntag (25.) um 10 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche in Boldixum Konfirmationsgottesdienste auf dem Programm.

Auf Amrum wurden die Jugendlichen in den vergangenen eineinhalb Jahren von Pastorin Thurid Pörksen auf „ihren“ Tag vorbereitet. Dabei stand vor allem das Thema Heimat im Vordergrund. In persönlichen Gesprächen mit älteren Insulanern haben die Mädchen und Jungen vieles aus deren sehr heimatverbundenem Leben erfahren können. Auch einige Gottesdienste haben die Jugendlichen mitgestaltet, gesungen und Theater gespielt.

Am Sonnabend werden eingesegnet: Justus Johannes Decker, Aliena-Oxana Vorat, Aenne Traulsen, Liv Sophie Bendixen, Moritz Ingwersen, Matthes Laxy, Luca Elias Themann, Hannes Drews und Mara Jensen.

Auch in der Föhrer Gemeinde St. Nicolai waren die gemeinsamen Konfi-Stunden geprägt von Singen, Spielen, Lernen, Diskutieren und Nachdenken. In Boldixum werden am Sonntag neun Jugendliche aus Wyk und vier aus Wrixum von Pastorin Hanna Wichmann und Pastor Edwin Becker-Wichmann eingesegnet. Aus Wyk: Sven Clausen, Moiken Cornils, Lena Frädrich, Marit Godbersen, Eltje Mare Denker, Sabrina Heil, Lennard Konter, Mia Fee Kunz, Lenja Strauß. Aus Wrixum: Bove Hill, Zoe Krog, Jana-Christin Martens, Vivienne Scherbarth. Für die musikalische Begleitung sorgt der Gospelchor „Unföhrgettable“.