Süderende : Konfirmanden basteln für den Adventsbasar

27.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Die vorweihnachtliche Zeit wirf ihre Schatten voraus. Viele Vorbereitungen für den Advent und das Weihnachtsfest finden bereits statt. So auch bei der Konfirmandengruppe der Kirchengemeinde St. Laurentii. Seit einigen Wochen sind die sechs Mädchen und sechs Jungen im Rahmen des Konfirmandenunterrichts eifrig mit Bastelarbeiten beschäftigt, damit zum Adventsbasar am 3. Dezember viele Geschenküberraschungen fertiggestellt sind. Tatkräftige Unterstützung erfahren die Jugendlichen durch Mitglieder der Gemeinde und des Kirchengemeinderats sowie durch Pastor Dirk Jeß, die aktiv in den Bastelgruppen mitwirken.

Da sind kleine Engel aus alten Notenblättern gefaltet zu entdecken, ausgeschnittene Tannenbäume und Sterne als Baumschmuck zu finden, sowie aus Holz gearbeitete Weihnachtsengel, Nikoläuse und Weihnachtssterne. Ergänzt wird die Palette der Geschenkideen durch Gestecke, Grußkarten, Bücher und vieles mehr.

Wenn dann alle Arbeiten abgeschlossen sind, ist noch die Gestaltung des Adventsbasars vorzubereiten, der von 14.30 Uhr bis 17 Uhr am ersten Adventssonntag stattfindet. Die Kirchenmusikerinnen sorgen für musikalische Begleitung während des Basars. Von 17 bis 18 Uhr schließt sich ein musikalischer Bogen zur Adventszeit bei Kerzenschein in der Kirche an. Birke Buchhorn-Licht und Diana Jeß musizieren zum Advent mit kleinen und großen Überraschungsgästen.