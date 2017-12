Gute Tat : Konfirmanden backen wieder „Brot für die Welt“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von ib

erstellt am 02.Dez.2017 | 12:30 Uhr

Am heutigen Sonnabend sind die 20 Konfirmandinnen und Konfirmanden der St.-Johannis-Gemeinde wieder in den Backstuben in Borgsum und Oevenum fleißig. Unter Anleitung der beiden Bäcker Erik Jensen und Bernd Mengel backen sie „Brot für die Welt“.

Die Brote werden die Jugendlichen nach dem Gottesdienst am ersten Advent, 3. Dezember, 10 Uhr, in der Nieblumer St.-Johannis-Kirche gegen Spenden „verkaufen“. Mit dem Erlös aus der Backaktion soll ein Regenwasser-Projekt in Kenia unterstützt werden, das von dem Hilfswerk „Brot für die Welt“ gefördert wird.

Viele Stunden am Tag sind die Menschen in dem ostafrikanischen Staat teilweise damit beschäftigt, Wasserlöcher zu graben und das Wasser kilometerweit zu transportieren. Die Folge sind häufig Probleme mit Würmern und daraus resultierende Durchfall-Erkrankungen.

Diesen Menschen, die Wasser aus der Leitung nicht kennen, soll ermögllicht werden, auf kurzem Weg zu frischem Wasser zu kommen.