Föhr : Kohlpudding zum Abschluss der Saison

Der Oldtimer-Club kommt am Sonntag zum letzten Fischmarkt dieses Jahres. Anschließend wird in Oevenum gefeiert.

von ib

09. Oktober 2018, 19:31 Uhr

Am kommenden Sonntag, 14. Oktober, findet am Wyker Hafen der letzte Fischmarkt des Jahres 2018 statt. Dann werden auch die Mitglieder des Oldtimer-Clubs mit ihren Fahrzeugen noch einmal dabei sein. Sie treffen sich dazu um 10.45 Uhr an der Tankstelle in der Boldixumer Straße. Nach dem Auftritt auf der Ostkaje soll die Saison für die Clubmitglieder gemütlich ausklingen. Ab 17 Uhr gibt es für sie Kohlpudding in ihrem Stammlokal „Krögers Dörpskrog“ in Oevenum.