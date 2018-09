Kitas auf Föhr und Amrum : Knappe Plätze leichter finden

Inseln sind dabei: Ab 2019 soll ein Online-Portal Eltern bei der Suche nach einer Einrichtung unterstützen.

von Peter Schulze

09. September 2018, 18:20 Uhr

Auch auf Föhr und Amrum kennen Eltern das Problem nur zu gut: Krippenplätze werden immer knapper und es wird zunehmend schwieriger, zu einem gewünschten Zeitpunkt einen Platz für den Nachwuchs zu finden. Auch wenn der Bedarf regelmäßig anhand des Melderegisters ermittelt wird: „Das Problem ist die große Nachfrage, die es mitunter schwierig macht, kurzfristig zu reagieren“, sagt Daniel Schenck vom Amt Föhr-Amrum. Die Situation wird verschärft, da Eltern ihre Sprößlinge nicht selten gleich in mehreren Kitas anmelden. Da im Erfolgsfall eine Abmeldung in den anderen Einrichtungen ausbleibt, werden die Wartelisten durch die Doppel- und Dreifachanmeldungen künstlich verlängert. Weder Verantwortliche noch Eltern können vernünftig planen.

Abhilfe soll nun das Kita-Portal Schleswig-Holstein des IT-Dienstleisters Dataport schaffen. Eine landesweite Datenbank, in der jedes Kind nur einmal erfasst wird und Mehrfach-Anmeldungen ausgeschlossen sind. Eltern können sich laufend über freie Plätze informieren, Amt und Kita-Träger werden entlastet. Zum 1. Januar 2019 soll die Datenbank kreisweit eingeführt werden. Dabei kann das Angebot individuell zugeschnitten werden. So sind Filterungen nach Betreuungszeiten, angebotenen Mahlzeiten, Krippen- oder Regelgruppen möglich. Zudem gilt für den Kreis wie für die Träger: Statistiken können künftig mit einem Tastendruck erstellt werden.

Eine größere Rolle als Amrum mit dem Insel-Kindergarten als einziger Anlaufstelle spiele Föhr mit verschiedenen Einrichtungen, so Schenck. Obwohl die Teilnahme nicht verpflichtend ist, sind auf den Inseln alle Kitas dabei. Mit unterschiedlicher Begeisterung, denn je größer die Einrichtung ist, umso größer ist der Erstaufwand. Die Datenbank muss gefüllt werden und es macht einen Unterschied, ob zwei oder fünf Gruppen einzupflegen sind. Ein Aufwand, der allerdings nur zu Anfang anfalle, betont Daniel Schenck: „Wenn der Datenbestand einmal steht, fließen die Stammdaten neuer Kinder schon durch die Anfragen der Eltern ins System.“ „Und ist der Aufwand für eine Einrichtung zu groß, hat die Firma Dataport Unterstützung zugesagt. Daten können als Excel-Tabelle geschickt und dann von der Firma eingepflegt werden“, ergänzt Julia Schäfer vom Amt Föhr-Amrum.

Lothar Herberger, Leiter des Amrumer Kindergartens, ist begeistert und sieht die Software vor allem als Arbeitserleichterung. „Bisher habe ich die Anmeldungen per Hand erfasst, das erfolgt nun weitestgehend automatisch. Der Anfangsaufwand ist ein bisschen größer, wird aber im laufenden Betrieb, wenn die Eltern schon bei der Anmeldung Daten eingeben, kompensiert.“ Das Positive überwiegt auch für Sven Schunke. Der Leiter des ADS-Kindergartens „Die Inselkinder“ sieht das Programm als Bereicherung: „In der heutigen Zeit, in der alles digitalisiert wird und jeder online ist, ist das eine super Sache.“

Nicht ganz so groß ist die Begeisterung bei der Vorsitzenden des Föhrer Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Heidi Braun. „Der Kreis setzt uns ziemlich unter Druck, ich gehe da verhalten mit um.“ Dennoch ist auch der Awo-Kindergarten dabei, der sogar Unterstützung ankündigt. „Wir pflegen die Daten für die Eltern ein, sofern das gewünscht wird“, sieht Heidi Braun die Einrichtung am Rugstieg als Dienstleister. „Wir sind für die Eltern da, nicht nur in der Betreuung.“