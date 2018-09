Amrum : Knallrotes Spaß-Mobil für die Flenerk Jongen

Spenden von einer Geburtstagsparty: Das Ehepaar Lange-Rickmers spendiert den Kindergartenkindern ein Feuerwehrauto.

Etwas zum Spielen, Erleben und Spaß haben – das ist für viele Kinder ein Feuerwehrauto. Mit der finanziellen Unterstützung des Ehepaares Cornelia Rickmers und Karsten Lange-Rickmers konnte dieser Kindertraum jetzt wahr werden.

Feierlich begrüßten die Mädchen und Jungen im Kindergarten „Flenerk Jongen” das neue rote Spielgerät. Zusammen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern, Kindergarten-Leiter Lothar Herberger und dem Ehepaar Rickmers weihten die Kinder ihr Feuerwehrauto ein. „Wir beide haben eine große Geburtstagsparty zusammen gemacht und eine Spendenbox für den Kindergarten aufgestellt und uns riesig gefreut das so viel zusammen kam”, berichtet Cornelia Rickmers. Im Gespräch mit Lothar Herberger wurde dann über eine direkte Verwendung der Geldspende von über 1000 Euro entschieden. „Wir wollten gerne was Nachhaltiges schaffen, das Geld nicht in den großen Topf geben, sondern ein Projekt direkt umsetzten”, erklärt Karsten Lange-Rickmers. Es sei wichtig die Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen und es mache auch Spaß, zu sehen welche Freude damit geschenkt werden könne. So hat Lange-Rickmers vor einigen Jahren bereits die Kletterwand in der Öömrang Skuul gespendet und freut sich noch heute daran, wenn die Schüler daran klettern. Auch die Kindergartenkinder konnten sich nur schwer von ihrem Feuerwehrauto trennen, als es hieß „Aufräumzeit”. Doch das rote Auto wird jetzt jeden Tag im Kindergarten stehen, Dank der Familie Rickmers.