Föhr : Klönschnack bei Kunst und Musik

Mehr als 800 Besucher genossen die besondere Stimmung bei der zehnten Auflage der Alkersumer Museumsnacht.

von shz.de

02. Dezember 2018, 16:10 Uhr

„Wir haben wieder ein ganz tolles Programm für sie geschneidert.“ Professorin Ulrike Wolff-Thomsen, Leiterin des Museums Kunst der Westküste, konnte auch bei der zehnten Alkersumer Museumsnacht viele Interessierte begrüßen: Exakt 825 Besucher, und damit mehr als im Vorjahr, ließen es sich nicht nehmen, in gemütlicher Atmosphäre Kunst, Musik, Kulinarisches und – nicht unbedeutend – ein geselliges Miteinander zu genießen.

Die von Grethjens Gasthofs Serviceteam gezauberten Häppchen mögen dabei stellvertretend für den ganzen Abend gestanden haben: Appetitlich, anregend, jedes für sich eine Besonderheit und lieblich oder feurig im Abgang, je nach Menü.

Als „Vorspeise“ präsentierte der Männergesangverein Föhr-West (Leitung Volkert Rörden stellvertretend für Roluf Hennig) unter anderem Lieder vom Meer, von Sehnsucht, Weite und Heimat und nahm damit Bezug zur aktuellen Emil Nolde- Ausstellung. „Wir fühlen uns hier fast als Highlight“, so der Vereinsvorsitzende Jan Nahmen Ketelsen lachend. Womit er richtig lag, doch sorgten die singenden Herren nicht allein für den musikalischen Rahmen. Begeistert umjubelt stimmten auch die „Feer Ladies“ unter Leitung von Birke Licht die Zuhörer auf den Herbst ein. Ebenso wie ihre männlichen Kollegen sangen sie von der Empore aus, sodass die Töne wie warmer Regen auf die Zuhörer im Gasthof fielen.

Spezielle Führungen durch die Emil Nolde-Ausstellung waren für viele Besucher ein Muss, wobei sich der musikalische Kunst-Gedankengang mit Klara Scheuren und Wolfgang Philipp am Flügelhorn als lautmalerischer Leckerbissen erwies, unterstrichen doch die Klänge die Melancholie einiger Nolde-Gemälde.

Parallel ließen Dr. Pia Littmann und Akkordeonistin Conny Prasser die Odyssee des Schiffes „Susanna“ in Bild und Ton auferstehen. Susanne Kessler hat in „Odissea“, der aktuellen Ausstellung, den härtesten Törn der Seefahrts-Geschichte grafisch aufgearbeitet und in Zeichnungen, Aquarellen, Tucharbeiten oder Bildwerken begleitend beschrieben.

Die maritimen Weisen, die Prasser mit ansteckender Fröhlichkeit spielte, animierten manch Zuhörerin zum Schunkeln und Mitsummen.

Nicht nur Kinder entdeckten während der Führungen das eigene künstlerische Talent und konnten dieses in den Räumen der Kunstpädagogik ausleben – mit sehr ansprechenden Ergebnissen.

Weniger zum Schunkeln, aber dennoch sehr mitreißend und zum Tanzen auffordernd, spielten „Cruisin for a Bruisin“ und „Grenzenlos“, gewissermaßen – je nach Repertoire – zwei Namen für eine Band, Rock ’n’ Roll und Lieder der Wende.

Nach dem Tombola-Finale, dessen Erlös in Höhe von 750 Euro an die Alkersumer Jugendfeuerwehr ging, bewiesen die Musiker einmal mehr, was eine kleine Insel musikalisch zu bieten hat.