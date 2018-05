In Oevenum : Kleine Knirpse in großen Autos

Eine Fahrt im Feuerwehrauto ist bei jedem Wetter ein Spaß.

von ger

03. Mai 2018, 08:30 Uhr

„Wir hatten es all die Jahre zuvor so gut, nun ist es eben mal so.“ Oevenums Wehrführer Timo Paulsen fasste die überschaubare Besucherzahl anlässlich des Feuerwehr-Festes im „Friesental“ zusammen. Wer will auch schon ein kühles Bier, wenn die Außentemperatur eben über dem Gefrierpunkt liegt?

Allerdings ist die Fahrt im Feuerwehrauto bei jedem Wetter ein Spaß. Vielleicht ist das Gefühl, mal wie ein richtiger Feuerwehrmann zu sein und sich mit anderen „Knirps-Kameraden“ auf die Rückbank zu drängeln, noch schöner, wenn es draußen windig und regnerisch ist. Feuerwehrauto- Fahrer Frank Brodersen konnte an diesem Nachmittag jedenfalls nicht über mangelnde Beteiligung klagen.