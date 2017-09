Erfolgreiche Nachwuchs-Arbeit : Kleine Forscher und große Dozenten

vergrößern 1 von 2 Foto: ftg 1 von 2

erstellt am 22.Sep.2017 | 12:30 Uhr

Entdecken, Forschen und Staunen. Mit rund 3300 Besuchern war die achte Auflage der Kinder-Uni der Föhr Tourismus GmbH (FTG) erneut ein voller Erfolg. 116 Expeditionen, acht Vorlesungen sowie ein großes Kinderfest in der diesjährigen Kinder-Uni-Gemeinde Oldsum sorgten von Juni bis September wieder für ein vielfältiges Programm mit jeder Menge Spannung und Abwechslung.

„Die Kinder-Uni ist vom Wissen und Angebot der Insulaner geprägt. Ohne ihre Unterstützung hätten wir auch in diesem Jahr kein so vielfältiges und spannendes Kinderferienprogramm auf die Beine stellen können“, sagt FTG-Geschäftsführer Jochen Gemeinhardt. Nur sieben der ursprünglich 125 geplanten Veranstaltungen mussten wetterbedingt oder aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl ausfallen. Gut besucht war auch das Kinderfest in Oldsum – der Kinder-Uni-Gemeinde 2017. „Die Oldsumer, allen voran die Freiwillige Feuerwehr, haben wirklich wertvolle Arbeit geleistet und uns großartig unterstützt“, freut sich Gemeinhardt.

Zum ersten Mal bei der Kinder-Uni mit dabei war Dr. Meeno Schrader – seit 2002 für die Wettermoderation im Schleswig-Holstein Magazin des NDR zuständig. In seiner Vorlesung „Wie entstehen Gewitter?“ erklärte der Meteorologe wie ein Blitz entsteht und warum der Donner so laut ist. Erstmalig gab es in diesem Jahr auch eine Kinder-Uni-Fotografin. Die 15-jährige Mia Stauvermann aus Wyk hielt zehn Veranstaltungen fotografisch fest. Ihre Fotos veröffentlichte die FTG im Anschluss auf der Facebookseite der Insel (www.facebook.com/InselFoehr).

Nach der Kinder-Uni ist vor der Kinder-Uni: Demnächst wird das Organisationsteam um Gila Rotermund von der Wyk auf Föhr Touristik GmbH mit den Planungen für die neunte Auflage beginnen. „Im nächsten Jahr wird Utersum als Kinder-Uni-Gemeinde im Mittelpunkt stehen“, kündigt Gila Rotermund an. Neue Anbieter seien willkommen, so die Organisatorin. Diese können ihre Ideen oder Vorschläge ab sofort an veranstaltungen@foehr.de weiterleiten oder telefonisch unter ✆04681/3083 Kontakt aufnehmen.