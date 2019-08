von Peter Schulze

28. August 2019, 16:50 Uhr

Wyk | Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) veranstaltet am Sonnabend, 7. September, von 13 bis 17 Uhr wieder einen Kleidermarkt in der Begegnungsstätte in der Linge. Neben Bekleidung für Jung und Alt werden auch Kinderfahrzeuge und Spielsachen angeboten. Wer sich am Kleidermarkt beteiligen möchte: Anmeldungen bei der Awo-Vorsitzende Heidi Braun (✆ 04681/580580).