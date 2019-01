Föhr : Kino im Museum Kunst der Westküste

Nolde vs. Liebermann: Streit zwischen Impressionismus und Expressionismus wird in Alkersum thematisiert.

von ib

01. Januar 2019, 18:55 Uhr

Alkersum | Im Zusammenhang mit der Ausstellung „Emil Nolde und das Meer“ zeigt das Museum Kunst der Westküste am kommenden Donnerstag, 3. Januar, um 18 Uhr den 2016 entstandenen Film „Die Großen Künstlerduelle – Nolde vs. Liebermann“. Berlin 1911: Emil Nolde ist neu in Berliner Künstlerkreisen. Doch sein Malstil gefällt der Secession unter Führung des einflussreichen Malerfürsten Max Liebermann nicht – zu bunt und zu viele wilde Gesichter.

Emil Nolde schäumt. Er initiiert einen öffentlichen Streit und nennt Liebermanns Stil „schwach und kitschig“. Doch neben Stilfragen geht es auch um einen Konflikt zwischen zwei Generationen und zwei sehr unterschiedlichen Biografien. Mit dem Ausschluss Noldes aus der Secession vertiefen sich die Gräben. Doch der erbitterte Streit zwischen Impressionismus und Expressionismus kann weder gewonnen noch verloren werden...

Der Film ist eine Produktion der 3B Produktion GmbH im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit mit Arte, entstanden in der Reihe „Die großen Künstler-Duelle“.