Amrum : Kinderstube am nasskalten Inselstrand

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von ib

erstellt am 17.Dez.2017 | 14:00 Uhr

Ausgerechnet zu der Jahreszeit, in der es am Strand richtig ungemütlich wird, man als Wanderer häufig alleine unterwegs ist und sich dabei schon auf ein Heißgetränk und die warme Stube freut, bringen erstaunlicherweise die Kegelrobben ihre Jungtiere zu Welt. Der Anblick der kleinen Tiere mit ihren Knopfaugen und dem weißen langhaarigen Fell ist der Beweis, dass die als Souvenir zu kaufenden Plüschrobben ein lebendiges Vorbild haben. Mit einem Gewicht von bis zu 300 Kilogramm und als größtes Raubtier in Deutschland sind Kegelrobben jedoch keine Kuscheltiere. Auf dem Speiseplan der großen Bullen stehen nicht nur Fische, sondern in Einzelfällen werden auch kleinere Seehunde und sogar Schweinswale erbeutet.

Nachdem die Kegelrobben für einige Jahrhunderte im Wattenmeer ausgestorben waren, gab es 1988 auf der Sandbank „Jungnamensand“ westlich von Amrum wieder die erste Geburt. Der Kegelrobbenbestand steigt seitdem im gesamten Wattenmeer, so dass der Gesamtbestand in den Niederlanden, Deutschland und Dänemark laut dem Experten Armin Jeß aus der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer auf mittlerweile rund 5500 Tiere angewachsen ist, wovon sich aber maximal nur rund 100 bis 200 an der schleswig-holsteinischen Wattenmeerküste aufhalten – wenig im Vergleich zu einem Bestand von mindestens rund 9000 Seehunden.

Die Neubesiedlung des Wattenmeeres durch die Kegelrobben erfolgte vermutlich von der schottischen Küste aus. Es ist durch die Ausstattung von Kegelrobben mit Sendern und durch die Markierung mit Flossenmarken bekannt, dass selbst für noch nicht ausgewachsene Kegelrobben die Strecke einmal quer durch die Nordsee kein Problem darstellt.

Spannend ist auch, dass bei archäologischen Grabungen an der Küste an historischen menschlichen Siedlungsstätten keine Seehunds- sondern nur Kegelrobbenknochen gefunden werden. Das spricht dafür, dass vor einigen hundert Jahren die Kegelrobbe die dominante Robbenart an unserer Küste war. Wie sich das Zahlenverhältnis von Kegelrobben zu Seehunden bei uns an den Küsten zukünftig entwickeln wird ist eine hochspannende ökologische Frage.

Der Kegelrobbenwurfplatz auf dem Jungnamensand ist allerdings in den letzten Jahren durch Wellen, Wind und Strömung deutlich unattraktiver geworden. Während diese Sandbank noch vor einigen Jahren bei Hochwasser deutlich aus dem Meer schaute und ein idealer Platz für die Robben war, um ihre Jungtiere auf die Welt zu bringen, so ist sie aktuell bereits bei einem normalen Hochwasser flach überflutet. Dies hatte zur Folge, dass die Zahl der Kegelrobben-Geburten vor Amrum, im Gegensatz zu der Gesamtbestandsentwicklung, deutlich abnimmt. Doch in den letzten Jahren nutzten einige wenige Kegelrobbenweibchen den Amrumer Kniepsand als Ausweichplatz, um ihre Jungen zu gebären. Der Amrumer Strand war im letzten Winter mit zwei Geburten somit der einzige Wurfplatz von Kegelrobben im schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Auf der Helgoländer Düne gibt es hingegen in jedem Jahr einen neuen Rekord bei der Geburtenzahl. Im vergangenen Winter wurden dort 351 Jungtiere geboren.

Die Wurfsaison der Kegelrobben beginnt im November und endet im Januar. Um einen bestmöglichen Schutz der Jungtiere zu gewährleisten, sind in diesem Zeitraum jeden Tag die Mitarbeiter der Schutzstation Wattenmeer, des Öömrang Ferian, des Vereins Jordsand und die Amrumer Seehundjäger auf dem Kniepsand unterwegs. Wenn ein Robbenbaby gefunden wird, wird eine mobile Schutzzone um das Tier errichtet, die Strandspaziergänger werden informiert und um das Junge herumgeleitet.

Vor einigen Tagen wurde, vermutlich in den frühen Morgenstunden, das erste Kegelrobbenjungtier dieses Winters auf dem Amrumer Strand geboren. Beim Hellwerden fand eine Mitarbeiterin des Öömrang Ferian das Baby tot neben seiner Mutter liegend. Zeitweise ruhte auch ein Kegelrobbenbulle bei den beiden. Der Kadaver wurde für weitere Untersuchungen an die Tierärztliche Hochschule Hannover weitergeleitet.

Da die Kegelrobbensaison gerade erst begonnen hat, ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass es diesen Winter noch weitere Geburten auf dem Kniepsand geben wird. Um den Schutz der Jungtiere gewährleisten zu können, bitten die Amrumer Naturschutzverbände und die Seehundjäger darum, Beobachtungen von Kegelrobben auf dem Strand möglichst zeitnah unter

✆ 04682/1635 (Naturzentrum Amrum, Norddorf),

✆ 04682/2718 (Schutzstation Wattenmeer Wittdün),

✆ 0171/1258238 (Verein Jordsand, Amrum Odde) oder bei den Seehundjägern zu melden.