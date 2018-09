Weltkindertag 2018 : „Kinder haben ein Recht auf Frieden“

Die Inselkindergärten haben für morgen, Donnerstag, 20. September, wieder kleine Programme vorbereitet.

von Peter Schulze

19. September 2018, 18:00 Uhr

Zum Weltkindertag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Kinder haben ein Recht auf Frieden“ steht, haben die Inselkindergärten am morgigen Donnerstag, 20. September, wieder kleine Programme vorbereitet. Anders als in den Vorjahren wird es auf Föhr allerdings keine gemeinsame Aktion geben. Das Treffen auf dem Rathausplatz mit gemeinsamem Marsch zu einem Kindergottesdienst findet in diesem Jahr nicht statt.

Gemeinsames gibt es dennoch: So hat der ADS-Kindergarten „Die Inselkinder“ die Kleinen des Awo- und des Dänischen Kindergartens eingeladen. Ein besonderes Konzept hat Einrichtungsleiter Sven Schunke allerdings nicht vorbereitet. Für Schunke ist klar, dass an diesem Tag der Spaß im Vordergrund stehen soll. „Die Kinder sollen frei und spontan einrichtungs-übergreifend miteinander spielen“, so seine Begründung. Lediglich Kreide werde zur Verfügung gestellt, damit die Kleinen ein Bild malen können.

Im Midlumer Kindergarten „Arche Noah“ werden die Schulanfänger ein Theaterstück aufführen und auch im Kindergarten „Jongensguard“ in Süderende ist eine Aufführung geplant. Hier kündigt Leiterin Nancy Bohn ein Mitmach-Konzert mit dem Kinderliedermacher Uwe Lal nach dem Gottesdienst an, zu dem auch die erste Klasse der Grundschule eingeladen ist.

Der evangelische Kindergarten St. Nicolai hat morgen kein Programm geplant, nicht zuletzt, weil die Gemeide derzeit ohne Pastor dasteht. Allerdings sei das Thema Frieden im religionspädagogischen Morgenkreis mit den Kleinen besprochen und mit der Geschichte von Isaak im Land der Philister vertieft worden, berichtet Erzieherin Julia Cwiertnia.

Etwas ruhiger wird der morgige Tag auch auf Amrum angegangen. Im Inselkindergarten soll lediglich eine Weltkarte installiert werden, auf der Kinder und Eltern markieren können, aus welchem Land sie kommen. Geschuldet ist der Minimalismus dem aktuellen Projekt des Kindergarten mit dem Alkersumer Museum Kunst der Westküste anlässlich der Nolde-Ausstellung (wir berichteten), erklärt die stellvertretende Leiterin Andrea Hölscher. „Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir das Thema des Weltkindertages noch einmal aufgreifen."