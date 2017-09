Weltkindertag 2017 : Kinder feiern ihren besonderen Tag

vergrößern 1 von 1 Foto: psz 1 von 1

von ib

erstellt am 19.Sep.2017 | 07:30 Uhr

Zum Weltkindertag, dessen Programm in diesem Jahr von der Evangelischen Kindertagesstätte St. Nicolai mitgestaltet wird, treffen sich die Kinder aller Föhrer Kindergärten am heutigen Dienstag, 20. September, um 10.30 Uhr auf dem Wyker Rathausplatz. Gemeinsam geht es von dort zum Kurgartensaal, wo eine Andacht mit Pastor Edwin Becker-Wichmann stattfindet. Alle Kindergärten haben sich im Vorfeld mit dem diesjährigen Motto „Kinder haben Rechte … frei zu lernen“ beschäftigt. So wurden in St. Nicolai mit den Kindern Collagen vorbereitet. Mit jedem Kind wurde besprochen, was es gut kann und wer es ihnen bei gebracht hat. Außerdem zeigen die Vorschulkinder der Kita ein Anspiel mit dem Titel „Ein Afrikaner möchte sich taufen lassen“.