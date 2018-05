Feuer in Wyk : Kellerbrand hält Wehren auf Trab

Gegen 8.45 Uhr hatte gestern Morgen ein Bewohner das Feuer entdeckt und die Wyker Brandschützer alarmiert.

von Peter Schulze

05. Mai 2018, 08:30 Uhr

„Es war ein Brand in voller Ausdehnung. Als wir ankamen, schlugen die Flammen bereits aus dem Keller“, beschreibt Wyks Wehrführer Kai Sönnichsen den Einsatz gestern Morgen im Wyker Schwalbenweg. Gegen 8.45 Uhr hatte ein Bewohner das Feuer entdeckt und die Wyker Brandschützer alarmiert.

Der als Jugendzimmer vom Sohn der Familie genutzte Raum brannte völlig aus, berichtet Sönnichsen, der den Einsatz leitete. Auch das Erdgeschoss sei durch den Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen worden und das Haus unbewohnbar. Die Wrixumer Wehr mit ihren Atemschutzgeräteträgern wurde nachalarmiert, gegen 10.15 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.

Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, darüber gab es gestern nur Vermutungen. Nach Angaben der Wyker Polizei wurde die Brandstelle beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei in Niebüll.

Die Wyker Blaujacken sind damit bereits zum 31. Mal in diesem Jahr ausgerückt. Nach den Bränden im Wyker Schmalstieg vor gut drei und in Midlum vor knapp zwei Wochen war es das dritte größere Feuer innerhalb kurzer Zeit. Dem „Gebäudebrand größeren Ausmaßes“ im Schmalstieg waren die Einsatzkräfte mit rund 40 Brandschützern zu Leibe gerückt. In Midlum, wo eine reetgedeckte Garage ausgebrannt war, hatten die Blaujacken mit großem Aufwand verhindern können, dass das Feuer auf das angrenzende Wohngebäude übgergreift.