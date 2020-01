von Petra Kölschbach

05. Januar 2020, 18:03 Uhr

Wyk | Am Sonnabend, 18. Januar, wird der Wyker Schweineball gefeiert. Der Vorverkauf findet in der Kneipe „Glaube – Liebe – Hoffnung“ in der Wyker Hafenstraße statt, dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 13 bis 17 Uhr.