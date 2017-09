FSV Wyk : Kantersieg mit 16 Treffern

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von hrh

26.Sep.2017

Die Fußball-Nachwuchsteams des FSV Wyk fuhren an ihrem jüngsten Spieltag vier Siege und zwei Niederlagen und damit eine positive Erfolgsbilanz ein.

Den Vogel schossen dabei die C-Junioren ab, die in Wyk ihre Gäste von der SG Tönning-Oldenswort-Witzwort mit sage und schreibe 16:1 (4:1) geschlagen auf die Heimreise schickten. Die Föhrer Jungen hatten sich mit zwei Spielern der B-Junioren, die altersmäßig noch in der „C“ spielen können, verstärkt. Und diese waren dann auch maßgeblich am Treffersegen beteiligt. Obwohl von Beginn an drückend überlegen, führten die Hausherren zur Halbzeitpause „nur“ mit 4:1. Im zweiten Durchgang ließ die Gegenwehr der Gäste dann immer mehr nach und kam am Ende ganz zum Erliegen.

Siegreich waren auch die E-Junioren, die in Leck die SG Leck-Achtrup-Ladelund verdient mit 7.5 (2:1) bezwangen. Gemessen an der spielerischen Überlegenheit und den guten Torchancen der Nissen-Schützlinge hätte der Sieg auch zweistellig ausfallen können. Vor allem, da die Föhrer mit sieben Latten-und Pfostentreffern viel Pech hatten. Nach einer 2:1-Pausenführung aus Sicht der Gäste, die nach dem Seitenwechsel bis auf 4:2 ausgebaut werden konnte, geriet der FSV-Nachwuchs zwar vorübergehend mit 4:5 ins Hintertreffen. Am Ende aber stand der verdiente Sieg. Die Treffer erzielten Aaron und Jacob Aulbach (je 2), Riewert Wögens, Szymon Kakowski und der Gegner mit einem Eigentor.

Niederlagen kassierten die D-Junioren (1:3 in Wyk gegen den TSV Hattstedt II) und die B-Juniorinnen (3:10 in Neukirchen gegen den TSV Wiedingharde). In der Partie in Wyk waren die Gastgeber überlegen, vermochten es aber nicht, ihre Chancen zu nutzen. Das machte der Gegner wesentlich besser, der alle Treffer nach Kontern erzielte. So auch die frühe 1:0-Führung, die Fabio Lovizio jedoch postwendend ausgleichen konnte. Zur Pause hieß es 1:2 und am Ende hatten die Föhrer unglücklich und unverdient das Nachsehen.

Leistungsgerecht war demgegenüber die klare Niederlage der B-Mädchen in Neukirchen gegen den TSV Wiedingharde, den Tabellenführer ihrer Spielklasse. Das Föhrer Team hatte von Anfang an Probleme mit der recht harten Gangart des in allen Belangen überlegenen Gegners und lag bereits zur Pause mit 1:4 hinten. Immerhin gelangen dann doch drei Treffer, die Levke Wögens (2) und Anna Strelow erzielten.

Zwei Siege steuerten die Jüngsten der G-Jugend bei ihrem Turnierspieltag in Leck bei. Die bis zu sechs Jahre alten kleinen Kicker bezwangen die SG Dörpum-Drelsdorf mit 8:3 und die SG Langenhorn-Enge mit 7:0. Lediglich der SG Leck-Achtrup-Ladelund mussten sie sich unglücklich und denkbar knapp mit 0:1 geschlagen geben. Trainerin Annelie Hauschildt war mit den Leistungen ihrer Schützlinge hochzufrieden, wobei sie besonders Ocke Wögens lobte. Der Nachwuchs-Torjäger erzielte alle 15 Treffer seiner Mannschaft.