Föhr : Kammermusik in der St.-Nicolai-Kirche

Konzert am Tag der Deutschen Einheit: Das Solistenensemble „The Chambers“ musiziert in Boldixum.

von ib

30. September 2018, 20:22 Uhr

Das Kölner Solistenensemble „The Chambers – das Kammerorchester der Nationen“ tritt am kommenden Mittwoch, 3. Oktober, um 20 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche in Boldixum auf. Die Musiker präsentieren klassische Meisterwerke, unter anderem von Sarasate, Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Tschaikowsky und Vivaldi. „The Chambers“ gingen aus dem Orchester der „Jungen Philharmonie Köln“ hervor, seit 2013 tritt das inzwischen international renommierte Kammermusikensemble mit seinen exzellenten Solisten in Deutschland und europaweit auf.