In der Boldixumer Kirche : Kammermusik am Feiertag

Das Kölner Ensemble „The Chambers“ war schon oft auf Föhr. Am Donnerstag geben die Musiker wieder ein Konzert.

Avatar_shz von ib

30. September 2019, 15:57 Uhr

Sie feiern internationale Erfolge und haben auf Föhr längst eine Fangemeinde: Die acht Musiker des Kölner Kammerensembles „The Chambers“ geben am Donnerstag, 3. Oktober, um 20 Uhr wieder ein Konzert in der Boldixumer St.-Nicolai-Kirche. Die vom russischen Violinisten Artiom Kononov handverlesenen Musiker, die aus verschiedensten Ländern stammen und heute alle in Köln ansässig sind, treten seit dem Jahr 2013 unter dem Namen „The Chambers“ auf. Die zahlreichen Konzerte des jungen Ensembles werden vom internationalen Publikum mit Begeisterung aufgenommen, wobei vor allem die raffinierten eigenen Arrangements bei fachlich versierten Zuhörern Aufsehen erregen. Kononovs Arrangements gestatten zum einen dem einzelnen Musiker, sein Können zu voller Entfaltung zu bringen, schlagen zum anderen jedoch einen Bogen zu einem harmonischen Zusammenklang des Ensembles. In Boldixum stehen Werke von Vivaldi, Fauré, Saint-Saëns, Ravel, Strauss, Dvorak und Paganini auf dem Programm.