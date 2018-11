Föhr : Junge Katze angeschossen

Das Kätzchen wurde schwer im Gesicht verletzt. Die Tat ereignete sich am Dienstag im Wyker Gewerbegebiet. Die Polizei sucht Zeugen.

von ib

28. November 2018, 17:18 Uhr

Wyk | Am Dienstag, 27. November, in der Zeit zwischen 13.30 und 14.30 Uhr, wurde im Gewerbegebiet im Bereich des Ziegeleiwegs mit einem Luftgewehr einer jungen Katze ins Gesicht geschossen. Nach Einschätzung der Polizei handelte es sich offensichtlich um einen gezielten Angriff auf das Tier. Die Katze wurde schwer im Bereich des Kopfes, an Nase und Auge, verletzt, sodass sie tierärztlich behandelt werden musste. „Wer zu diesem unbeschreiblichen Vorgang sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bitte unter ✆ 04681/758980 bei der Polizeidienststelle in Wyk“, bitten die Föhrer Polizeibeamten. Das Kätzchen, das von dem Tierquäler verletzt wurde, ist dem Polizeibericht zufolge ein Jahr alt und hat ein dreifarbiges Fell, weiß, grau und braun.



