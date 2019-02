Amrum : Jugendfeuerwehr sammelt für die Biake

Vorbereitung auf das Fest der Friesen: Am 16. Februar werden Buschwerk und Weihnachtsbäume abgeholt.

von Thomas Oelers

04. Februar 2019, 19:27 Uhr

wittdün | Am Sonnabend, 16. Februar, holt die Amrumer Jugendfeuerwehr wieder auf der ganzen Insel bereitgestelltes Buschmaterial ab und bringt es zu den Biakehaufen. Jugendfeuerwehrwart Wolfgang Stöck weist vorsichtshalber daraufhin, dass auch in diesem Jahr die Kinder und Jugendlichen nicht in der Lage sein werden, Baumstämme und Buschmassen abzufahren, die baggerähnliche Kräfte voraussetzten. Selbstverständlich sollte auch sein, dass dorniges Buschwerk und Hölzer mit Schrauben und Nägeln nicht zu den Materialien gehören, die abgefahren werden.

Diese Aktion hat schon eine lange Tradition und wurde vor vielen Jahren unter dem Motto „Jung hilft Alt“ ins Leben gerufen. Stöck hält diese Sammelaktion des Feuerwehrnachwuchses für eine prima Idee, den Leuten zu helfen, die nicht in der Lage sind ihr Buschwerk und den ausgedienten Tannenbaum selber zum Biakehaufen zu transportieren.

Der Abhol-Service ist generell kostenlos, allerdings werden Geldspenden für die Aufbesserung der Kameradschaftskasse gerne entgegengenommen.

Über Erfrischungen und Verpflegung während der anstrengenden Arbeit freuten sich die jungen Feuerwehrleute auch immer wieder. Die Trecker mit den Jugendlichen werden an den Feuerwehrgerätehäusern in den Gemeinden um 14 Uhr starten.