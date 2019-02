Föhr : Jugendarbeit groß geschrieben

Wyker Yachtclub: In der Mitgliederversammlung wurde noch einmal auf die Aktivitäten des Segler-Nachwuchses geblickt.

28. Februar 2019, 17:11 Uhr

Während der Nachwuchs in den Bergen oft schon auf Skiern steht, bevor er richtig laufen kann, verbringen Küsten-Kinder ihre Freizeit am liebsten im und auf dem Wasser. Einen entsprechend hohen Stellenwert hat die Jugendarbeit beim Wyker Yachtclub (WYC), der jetzt bei seiner Mitgliederversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken konnte.

Der Vorsitzende Dittmar Friedrichs berichtete unter anderem von der erfolgreichen Teilnahme an diversen Regatten, von vereinsinternen Aktivitäten wie gemeinsamen Arbeitseinsätzen, vom Tag der offenen Tür in der Jugendhalle und davon, dass Eltern der Segelkinder im vergangenen Jahr eine eigenständige Eltern-Segelgruppe ins Leben gerufen haben. 156 Mitglieder hat der WYC derzeit. Bei der Jahresversammlung konnte Friedrichs auch wieder etliche Neuzugänge begrüßen.

Jugendtrainer Benedikt König betreut zurzeit 28 Nachwuchssegler, davon 20 Kinder im Optimisten und acht in der Piratenklasse. Sie alle genossen den Super-Sommer 2018, in dem sie oft bis zum Einbruch der Dunkelheit auf dem Wasser waren. Auch in den Wintermonaten trifft der Nachwuchs sich, dann stehen für die Kinder Knotenkunde, Bootspflege, Fitness und handwerkliche Bastelarbeiten auf dem Programm. Die Piraten haben im Winter die Ausbildung zum Sportsegelschein angefangen.

In der vergangenen Saison gab es außerdem eine Opti-Regattagruppe, deren sieben Mitglieder sich an der Kreismeisterschaft in Friedrichstadt und an der Regatta beim Steenodder Molenfest recht erfolgreich beteiligten.

Außerdem tummelte sich beim Neujahrsschwimmen neben den vielen Schwimmern auch ein Opti auf dem Wasser, für Föhrer und Amrumer Kinder gab es ein gemeinsames Kenter-Training, der Föhrer Segler-Nachwuchs fuhr zu Trainingslagern nach Borgwedel und ans Zwischenahner Meer, beteiligte sich an der traditionellen Wyker Schinkenregatta und vergnügte sich bei einem Opti-Ferienlager mit Übernachtung auf dem Vereinsgelände.

Dass diese engagierte Jugendarbeit dem Verein lieb und teuer ist, wurde in der Versammlung deutlich. Sie ist defizitär, in der Diskussion hieß es deshalb, dass die Zuschüsse erhöht oder Kosten eingespart werden müssten – ein Thema, mit dem sich der Vorstand nun zeitnah befassen will.

Kooperation mit der Eilun-Feer-Skuul

Um Kosten ging es auch im Bericht von Dietmar Popp zum Schul- und Jugendkutter-Segeln. Eine Kooperation zwischen Eilun-Feer-Skuul und Verein, die schon lange währt. Nun ist der Jugendkutter kaputt und muss generalüberholt werden. Dass dies durch die Unterstützung von Sponsoren, unter anderem dem Amt als Schulträger, geschehen kann, betont Dittmar Friedrichs. Der Verein will nun mit dem Amt über einen kontinuierlichen Unterhaltsbeitrag der Schule verhandeln. Man will diesen nicht mehr ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen bestreiten. „Wir hoffen auf lange Sicht auf eine dauerhafte Unterstützung des Schulträgers auch für die laufenden Kosten“, so der Vorsitzende.

Popp hatte von zahlreichen Aktivitäten seiner Schüler auf dem Wasser berichtet. Regelmäßig treffen sich zehn bis 15 Schüler der Eilun-Feer-Skuul im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts, gehen im Sommer mit dem Kutter aufs Wasser und kümmern sich im Winter um Einlagern und Pflege des Bootes. Sie haben im Mai 2018 von Louisenlund aus zwei Tage auf der Schlei gesegelt und hatten außerdem Jugendliche der Gemeinschaftsschule Bredstedt zu Gast, mit der sie seinen Tag vor Föhr gesegelt sind.

Neben den Jahresberichten standen Wahlen auf der Tagesordnung der Versammlung. Dittmar Friedrichs und der dritte Vorsitzende Bernhard Bohn wurden in ihren Ämtern bestätigt, Thomas Bonken wurde Kassenwart, neben dem bereits amtierenden Kasenprüfer Claas Schuler wird künftig auch Immo Borth die Kasse prüfen. In den Ältestenrat wurden Matthias Bohn, Peter Südbrock, Arndt Münster, Sönke Asmussen und Detlef Sierck gewählt.

Auf das aktive Jahr 2018 soll für die Wyker Segler ein ebenso aktives 2019 folgen. Nach dem Ansegeln Anfang Mai stehen wieder das Trainingslager in Borgwedel, der Piratencup, Schinken- und Optimistenregatta sowie die Teilnahme an diversen Wettkämpfen auf dem Programm. Beteiligen wird der WYC sich auch an den Feierlichkeiten zum Wyker Seebad-Jubiläum. „Wir werden uns dem Festumzug anschließen und eventuell ein Gästesegeln anbieten“, kündigte Friedrichs an.