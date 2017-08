In Wyk : Johanneshaus feiert ein halbes Jahrhundert

vergrößern 1 von 2 Foto: oky 1 von 2

Anika Sönnichsen freut sich, wenn sie von den Menschen im Johanneshaus spricht. Die Einrichtungsleiterin, seit neun Jahren im Haus am Rebbelstieg, liebt vor allem die Atmosphäre. „Wir sind hier ein sehr offenes Haus, wir haben tolle Bewohner und immer Leben im Flur.“ Für die 42-Jährige, die auch die Pflegedienstleitung inne hat, sind die Tage jetzt noch randvoller, denn das Seniorenwohn- und Pflegeheim feiert heute seinen 50. Geburtstag. Mit Andacht, offiziellem Besuch vom Festland, Reden und Johanniter-Rittern, den Musikfreunden Föhr-West, einem Karussell und ganz viel Kuchen. Durchs Programm ab 14 Uhr wird „Klingelmann“ Knudt Kloborg führen.

Anika Sönnichsen führt vorab schon mal durchs Haus. 45 Menschen wohnen hier fest, zusätzlich gibt es vier Kurzzeitpflegeplätze. Über Spenden konnte auch ein Palliativzimmer finanziert werden, das ganz ruhig und hell hinten zum Garten liegt. „Im Flur und auf den Zimmern wird ab Ende August alles neu renoviert“, freut sich die gelernte Krankenschwester.

Dass das Haus vor 50 Jahren entstehen konnte, ist dem Vermächtnis einer Inselbewohnerin zu verdanken, Susanne Fischer, die das Grundstück stellte und Geld hinterließ mit der Auflage, hier ein Altenheim zu errichten. Die ersten Bewohnerinnen waren Kriegswitwen und alleinstehende Frauen. Noch immer sind Frauen in der Mehrzahl – derzeit 40 zu fünf. Das Durchschnittsalter liegt bei 86 Jahren.

Die Betreuung ist so individuell wie möglich. „Bereits beim ersten Gespräch erfragen wir die Biografie“, erklärt Sönnichsen. „Wie haben die zukünftigen Bewohner bisher gelebt? Vorlieben, Abneigungen ... Nicht jeder mag ja viel von sich preisgeben“, sagt Sönnichsen, aber zu 98 Prozent kämen die Fragebogen komplett ausgefüllt zurück. Die Biografien sind sehr unterschiedlich. „Aber alle gehören eindeutig zur Duschgeneration, niemand geht gern baden“, sagt Sönnichsen und lacht. „Und alle sind Frühaufsteher.“

Dass nicht jeder jeden Tag gleich gut drauf ist, darf sein im Johanneshaus. „Sind wir ja auch nicht“, sagt Betreuungsleiter Bernd Stüwe, gelernter Krankenpfleger. Zu fünft, zwei vom Festland, zwei von Föhr, sind sie Ansprechpartner. Reden sei ganz wichtig, besonders für die, die ihr Zimmer nicht mehr verlassen können. „Wir versuchen hier wirklich allen, eine schöne zweite Heimat zu geben. Die erste kann man ja nun mal nicht ersetzen“, sagt er realistisch. Eine eigene Demenzabteilung habe man nicht. „Wir sind ein offenes Haus, hier werden alle integriert“, erklärt der Sozialberater, der sich mit Schwerpunkt Demenz weitergebildet hat.

Man versucht, das Leben so behaglich wie möglich zu halten. Es gibt morgens und abends Büffet, mittags drei Menüvorschläge, wer mag, nimmt seinen Teller mit raus in den grünen Innenhof – Schönwetter vorausgesetzt. Einmal im Monat ist Essensbesprechung. Da darf gewünscht werden. Das waren zuletzt Labskaus und Lammgulasch. Und zum Winter bitte Schmorkohl. Alles kommt aus der hauseigenen Küche. Die versorgt mit täglich 80 bis 100 Essen auch noch das Krankenhaus und den ambulanten Pflegedienst.

Träger hat das Seniorenheim, was erst seit 1992 Johanneshaus heißt, schon einige erlebt: zu Beginn die Propstei Südtondern, die Diakonien Rendsburg und Schleswig-Holstein, das Hilfswerk der Nordelbischen Kirche sowie die Gesellschaft Norddeutscher Diakoniedienste. Sei 2012 ist es unter Trägerschaft der Johanniter. Anika Sönnichsen hat derzeit 19 Pflegekräfte in ihrem Team, zwei kommen bald noch dazu. Die Bezahlung ist gut. „Sonst bekommen sie kein ordentliches Personal auf eine Insel“, gibt Sönnichsen zu. „Wir haben hier sehr ausgeglichene Pfleger und ein echt gutes Miteinander.“

Dazu gehören auch die vielen ehrenamtlichen Freizeithelfer. Junge und ältere. Sie kommen besonders für die Einzelbetreuung, gehen mit ihrer Gitarre durch die Zimmer, kommen zum Reden und Vorlesen und Spazierengehen – für all diejenigen Bewohner, die nicht so gern die große Runde lieben oder schon sehr eingeschränkt sind. „Iris und Günther Oehlert aus Borgsum sind schon mit ihrem Hund gekommen, als der noch ganz klein war“, erzählt Stüwe. Der Golden Retriever ist Mittelpunkt in der tierunterstützten Streichelstunde. „Und Claudia Werner von der Hundepension kommt und macht Zimmerbesuche“, ergänzt Sönnichsen.

In der guten Stube – Pesel genannt – hält das Pastorenehepaar Wichmann die Andacht und werden Königshochzeiten im TV genauso geguckt wie Sport und Karneval. Es gibt Gedächtnistraining und jeden Morgen Zeitungsrunde von halb zehn bis zehn Uhr. „Wenn die ausfällt, dann wär’ aber was los“, sagt Sönnichsen und lacht. Vorgelesen wird alles – vom Aufmacher bis zur Todesanzeige. Einmal wöchentlich kommt der Friseur in den hauseigenen Salon mit vier Plätzen. Kiosk und Klönschnackecke sind beliebte Treffpunkte im Flur. Der Bewohnerbeirat entscheidet mit, was für Veranstaltungen geplant werden sollen. Zum Vatertag waren alle bei Currywurst und Bier an der Strandbar.

Die Zimmer haben ein eigenes Bad oder ein Tandembad. Außerdem Pflegebett, Kleiderschrank, Notrufklingel. „Wie gesagt, bald kommt die Einrichtung neu. Außerdem ermuntern wir jeden, sich so individuell wie möglich einzurichten. Da legen wir großen Wert drauf“, sagt Sönnichsen. Neben Familienfotos und eigenem Mobiliar kann das auch mal ein Kühlschrank sein.

Hertha Simonsen wohnt seit sieben Jahren im Johanneshaus. Spazierengehen ist ihr liebstes Hobby. Sandwall, Drosselstieg ... „Jeden Tag, so weit, wie ich komme.“ Die Föhrerin hat eine Tochter in Oldsum und eine Anbindung, die ihr gefällt. „Wenn ich anrufe und frage, ob sie mich holen kommt, tut sie das“, sagt die 92-Jährige. Was gefällt ihr besonders? „Man kennt sich hier. Und fast jeder ist doch mit dem anderen verwandt“, sagt sie über die kleine Insel. Und listig: „Man muss ganz schön aufpassen, was man wem erzählt.“

„Uns wäre es am liebsten, wenn immer sofort gesagt wird, wenn irgendwas nicht stimmt. Damit meine ich besonders die Angehörigen“, betont Sönnichsen, die die direkte Ansprache von Problemen ausdrücklich als Wunsch formuliert.

Die vier Kurzzeitpflegeplätze sind besonders zur Ferienzeit sehr gut genutzt. „Jahrelang hatte wir auch einen Gast von Amrum“, erinnert sich Sönnichsen. Die meisten kommen vom Festland und machen mit ihrem pflegebedürftigen Familienmitglied Urlaub – oder Urlaub von der Pflege. „Auf jeden Fall wird jeder gut in die Gemeinschaft eingebunden“, sagt Bernd Stüwe. Die Neugier der Bewohner sei groß. „Wenn wir alten Menschen die Angst vor dem Seniorenhaus nehmen können, ist das für uns ein gutes Gefühl“, sagt Anika Sönnichsen, die beobachtet hat, dass sich viele nach der Eingewöhnung sehr öffnen.