Föhr : Jazzkonzert zu Biike

Das „Public Rehearsal Jazz Quartet“ tritt am Freitag auf. Die Föhrer Musiker begrüßen als Gast den Kasseler Posaunisten Christoph Baader.

von ib

19. Februar 2019, 15:44 Uhr

wyk | Das „Public Rehearsal Jazz Quartet“ wird, wie jedes Jahr, ein Konzert zu Biike geben – dieses Mal steht es unter dem Motto: „Biike Jazz – Smoke gets in your eyes“. Die Föhrer Musiker treten am kommenden Freitag, 22. Februar, um 20 Uhr im Wyker Jazz-Club in der Kreismusikschule in der Feldstraße auf. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Als besonderen Gast hat das Föhrer Quartett um den früheren Wyker Musikschulleiter Wolfgang Philipp den Posaunisten Christoph Baader aus Kassel eingeladen. Baader stand zweimal mit seinem Posaunen-Quartett „Slide Connection“ gemeinsam mit Nils Landgren beim Festival „Jazz goes Föhr“ auf der Wyker Bühne.

Die drei auf Föhr lebenden Musiker des „Public Rehearsal Jazz Quartets“ freuen sich außerdem besonders darüber, dass ihr Pianist, Sebastian Wittstock, der inzwischen in Berlin lebt, die weite Anreise aus der Hauptstadt nicht scheut, um mit „seinem“ Quartett in seiner alten Heimat aufzutreten.

Das Publikum kann sich auf einen spannenden Jazz-Abend einstellen, der trotz aller Club-Atmosphäre rauchfrei sein wird.