Beeindruckende Stimmen : Jazz, Pop und Musical im Gemeindehaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Gerd Kardel 1 von 1

von ib

erstellt am 23.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Der A-cappella-Frauenchor „Jazzica“ lädt am heutigen Sonnabend (23.) um 20 Uhr in das Norddorfer Gemeindehaus ein. „Jazzica“ ist seit mehr als 25 Jahren aktiv und prägend in der Kieler Chorszene. Die kontinuierliche Entwicklung verdankt der mehrfach preisgekrönte Chor vor allem der Umtriebigkeit ihres Chorleiters Till Kindschus, dessen Haupthobby neben den Chorproben auch das Entdecken und Aufsaugen von Musik aus allen Richtungen ist. So entstand im Laufe der letzten Jahre eine bunte Mischung aus meist eigens für „Jazzica“ geschriebenen komplexen Arrangements. Das Repertoire der 50 Sängerinnen umfasst unter anderem Jazz, Pop und Musical. Dabei zählen weder der Musikstil noch die Bekanntheit der Stücke, sondern deren Potenzial für den besonderen Klangkörper der 50 Sängerinnen in 6 bis 8 Stimmgruppen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Büros der Amrum-Touristik.