Filmtheater am Sandwall : James Bond und Filmförderung retten das Corona-Jahr auf Föhr

17. Januar 2022, 15:11 Uhr

Das Filmtheater am Sandwall hat trotz Corona in das Kino investiert. Eine neue Bestuhlung soll das Lichtspielhaus nun zukunftssicher machen.

Die Leinwände im Filmtheater am Sandwall in Wyk bleiben schwarz. Das Kino ist geschlossen. Nicht coronabedingt, sondern planmäßig. „Wenn die Touristen nicht auf der Insel sind, ist Kinobetrieb nicht wirtschaftlich und nicht darstellbar“, sagt Kinobetreiber Hans Peter Dethlefsen. „Wenn nichts groß dazwischen kommt, plane ich das Kino am 1. April wieder zu öffnen und die Saison durchzuspielen.“

Wenn nichts groß dazwischen kommt, plane ich das Kino am 1. April wieder zu öffnen und die Saison durchzuspielen. Hans Peter Dethlefsen, Kinobetreiber Filmtheater am Sandwall

Coronabedingt liegen zwei schwierige Jahre hinter Dethlefsen. Corona, Delta- und Omikron-Variante, Lockdown und Hygienekonzept waren die Schlagworte statt Blockbuster, Popcorn, Spiderman oder James Bond. Bis Juli war das Kino coronabedingt geschlossen. „Von der Zeit an, in der wir gespielt haben, hatten wir 25 Prozent weniger Vorstellungen“, berichtet Dethlefsen.

Damit sind es ohnehin viel weniger Besucher gewesen, wenn dann noch Gäste aufgrund der Corona-Situation fernbleiben, rechnet es sich eigentlich nicht mehr. Hans Peter Dethlefsen, Kinobetreiber Filmtheater am Sandwall

Statt vier fanden in den beiden Sälen – einer mit 230, der andere mit 93 Plätzen – nur jeweils drei Vorstellungen pro Tag statt. „So hatten wir genug Zeit, die Säle vorzubereiten, zwischen den Vorstellungen zu säubern und zu desinfizieren“, erläutert Dethlefsen die Maßnahme. „Damit sind es ohnehin viel weniger Besucher gewesen, wenn dann noch Gäste aufgrund der Corona-Situation fernbleiben, rechnet es sich eigentlich nicht mehr“, berichtet der Kinobetreiber.

Auf James Bond hat jeder gewartet. Hans Peter Dethlefsen, Kinobetreiber Filmtheater am Sandwall

Zudem fehlten auch lange die echten Blockbuster. James Bond 007: Keine Zeit zu sterben, der 25. Teil der Bond-Filmreihe, sollte eigentlich schon im November 2019 anlaufen. Allerdings kam es schon damals zur ersten Verschiebung – bis April 2020. Dann kam Corona. Letztendlich fand die Weltpremiere am 28. September 2021 statt. Dabei war die Erwartungshaltung an den Film hoch – und wurde auch erfüllt. „Auf James Bond hat jeder gewartet“, berichtet Dethlefsen. Einen Monat lief er jeden Tag. Doch auch der Kinderfilm „Die Schule der magischen Tiere“ lockte die Kinogänger. „Es war aber generell schwierig. Mit dem Filmmaterial, das da war und mit den Bedingungen, ist ein Kinobetrieb wirtschaftlich schwer umsetzbar.“

Denn Kino ist auf Föhr nicht nur Saisongeschäft, sondern auch stark vom Wetter abhängig. „Wir als kleines Provinzkino, als Kino auf einer Insel haben generell einen Sonderstatus. Wir sind ein Mosaiksteinchen im touristischen Angebot. Auch bei Top-Filmen kommen bei gutem Strandwetter wenig Besucher“, weiß Dethlefsen. Das ändert sich aber auch schnell, wenn das Wetter umschlägt. „Wenn wir zwei, drei Regentage am Stück haben, sind plötzlich auch 1C-Filme interessant.“

Dethlefsen schaut trotz der beiden zurückliegenden Jahre allerdings weiterhin optimistisch in die Zukunft: „Ich habe die Hoffnung, dass Omikron schnell durchpflügt und wir ab Frühsommer wieder unter guten Bedingungen spielen können.“ Wichtig sei eine gewisse Planungssicherheit. „Kino ist nicht mehr so aufwendig wie früher, als man zusehen musste, dass man die Filmrollen bekommt, aber auch wenn vieles digitaler ist, steckt doch eine Maschinerie dahinter, die erst einmal angestoßen werden muss“, betont Dethlefsen. Das reicht von der Auswahl der Filme, Buchung bis zur Personalplanung und Wareneinkauf.

Avatar 2 wird sicherlich Maßstäbe in Sachen 3D setzen. Hans Peter Dethlefsen, Kinobetreiber Filmtheater am Sandwall

Die Reihe Phantastische Tierwesen, die Vorgeschichte der Harry-Potter-Filme, wird fortgesetzt. Sonic, Avatar 2, Jurassic World 3, Black Panther, Top Gun, oder Minions stehen in den Startlöchern. An Blockbustern sollte es 2022 nicht mangeln – wenn Corona nicht erneut für Verschiebungen sorgt. „Avatar 2 wird sicherlich Maßstäbe in Sachen 3D setzen“, ist Dethlefsen. Vor dreizehn Jahren kam „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ in die Kinos. Bis heute gab es bei keinem Film höhere Einnahmen. Der US-amerikanischer Science-Fiction-Film des Regisseurs James Cameron spielte weltweit 2,78 Milliarden Dollar (rund 2,4 Milliarden Euro) ein. Seit März 2021 ist Avatar, nach einer Wiederveröffentlichung in China, wieder der erfolgreichste Film weltweit nach Einspielergebnis. Zwischenzeitlich war er vom Superhelden-Epos Avengers: Endgame verdrängt worden.

„Am meisten freue ich mich auf Avatar 2. Ich denke, dass ist ein Film, der ein spektakuläres Kinoerlebnis bietet. Das ist ein Film, den man in Gemeinschaft schauen sollte“, betont Dethlefsen. „Für so eine Produktion braucht man die großen Kinos. Große Filme sollte man erst im Kino zeigen, dann im Streaming.“ Es habe sich in den vergangenen Monaten gezeigt, dass der direkte Weg ins Streaming für die Verleiher nicht funktioniere. Die Einnahmen lägen deutlich unter den Kinoumsätzen. „Ich hoffe, dass die Verleiher das erkennen“, sagt Dethlefsen.

Grundsätzlich hat die Filmförderanstalt einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass Kinos gut durch die beiden letzten Jahre gekommen sind. Hans Peter Dethlefsen, Kinobetreiber Filmtheater am Sandwall

Denn für die Zukunft ist das Filmtheater am Sandwall bestens gerüstet. Zwei neue Silberleinwände wurden installiert. „Das hat den Vorteil, dass wir mit passiven 3D-Brillen arbeiten können“, erläutert Dethlefsen. Zudem wurde ein neuer Projektor angeschafft – für rund 40.000 Euro. Geld gab es dafür von der Filmförderungsanstalt (FAA). „Einen gewissen Eigenanteil muss man aufbringen, aber grundsätzlich hat die FFA einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass Kinos gut durch die beiden letzten Jahre gekommen sind“, berichtet der Kinobetreiber. Er will weiter investieren. Förderanträge sind bereits gestellt. Eine neue Homepage ist geplant – mit App-Anbindung. „Damit wir nicht mehr auf die Kartenverkäufe vor Ort angewiesen sind“, betont Dethlefsen. Nach der Saison 2022 soll die Bestuhlung erneuert werden. Diese wurde 1995 installiert. Dethlefsen ist überzeugt: „Dann sind wir für die kommenden 15 bis 20 Jahre sehr gut aufgestellt“, ist.