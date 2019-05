Konzert in Wyk : Irlandromantik und Pubstimmung

"Tone Fish" lädt zu einer musikalischen Reise in das Land der grünen Wiesen ein.

von shz.de

23. April 2019, 18:00 Uhr

Wyk | Mit Irlandromantik und Pubstimmung will die Hamelner Band „Tone Fish“ morgen, Mittwoch, 24. April, den Wyker Kurgartensaal erobern. Die Sänger nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise in das Land der grünen Wiesen, mit Irish-Flutes, Bouzouki, Gitarre, Akkordeon und Cajon/Snare. Pub-Hits wie "Drunken Sailor" oder "Whiskey in the Jar" fehlen ebensowenig wie Welthits von Sting oder Metallica in irischem Gewand.

Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei allen Tourist-Informationen auf Föhr oder unter www.foehr.de.