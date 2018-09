Pub-Hits in Wyk : Irischer Abend mit Hamelner Folkband

Eine musikalische Reise in das Land der grünen Wiesen, Mythen und Pubs verspricht die Hamelner Folkband „Tone Fish“.

von ib

05. September 2018, 15:20 Uhr

Eine musikalische Reise in das Land der grünen Wiesen, Mythen und Pubs mit Irish-Flutes, Bouzouki, Gitarre, Akkordeon und Cajón/Snare verspricht die Hamelner Folkband „Tone Fish“ morgen, Donnerstag (6.), im Wyker Kurgartensaal. Die vier Musiker wollen mit ihrem Repertoire die irische Kultur transportieren. Klar, dass Pub-Hits wie „Drunken Sailor“ oder „Whiskey in the Jar“ dabei nicht fehlen. Für die Veranstaltung, die um 20 Uhr beginnt, gibt es Karten bei allen Tourist-Informationen auf Föhr, an der Abendkasse und unter www.foehr.de.