Erzähl’ mir deine Geschichte: : Interessante Gäste in der Konfirmandenstunde

Heimat, wo bist du? Wie fühlst du dich an? Solchen Fragen spüren die zehn Konfirmanden der St.-Clemens-Gemeinde derzeit in ihrem Konfirmanden-Unterricht nach. Dafür hatte Pastorin Thurid Pörksen schon den Weltmeere-Kapitän Kurt Tönissen in ihre Runde eingeladen.

Weiter ging es jetzt mit Pauline Höfer, die – heute 70-jährig – vierzig Jahre in Amerika verbrachte, wohin ihr Vater vor der Armut auf Amrum in den 1930er Jahren floh. Sie brachte den Kindern das Lied vom „Drummer Boy“ mit, eines kleinen Jungen, der ganz ärmlich gekleidet vor der Kirchentür steht und dem kleinen Jesus so gern etwas schenken möchte. Den friesischen Text dazu hat sie selbst geschrieben. „Der Junge ist mein Vater“, erzählte Pauline Höfer.

„Ich würde mir wünschen, dass Kinder in vielerlei Hinsicht Wuzeln fassen“, erklärt Thurid Pörksen den Hintergrund ihrer Idee. „Deshalb laden wir jetzt Menschen zu uns ein, die von ihrer früheren Heimat, vom Reisen, von Wandel und der Heimkehr erzählen. Das Heimat-Thema umfasst so viel, auch in der Bibel: Aufbruch, Neubeginn, Flucht und die Sehnsucht, willkommen zu sein.“ Für Pauline Höfer und die Kinder war die Konfirmandenstunde auf jeden Fall eine ganz besondere Sache.

Übrigens, wer auch etwas zum Thema beitragen mag, kann sich gern bei der Pastorin melden.

von ubs

erstellt am 21.Jun.2017 | 07:30 Uhr