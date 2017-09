Weltweite Aktion : Insulaner sorgen für saubere Strände

vergrößern 1 von 1 Foto: ftg 1 von 1

von ib

erstellt am 15.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Das Nationalpark-Haus, die BUND-Inselgruppe, die Schutzstation Wattenmeer und die Föhr Tourismus GmbH (FTG) rufen anlässlich des „International Coastal Cleanup Days“ (ICCD) am morgigen Sonnabend, 16. September, zum gemeinsamen Müllsammeln auf. Gemeinsam mit Insulanern und Gästen sollen die Föhrer Strand- und Deichabschnitte so weit wie möglich vom Müll befreit werden. Gesammelt wird zeitgleich von 14 bis 16 Uhr an vier unterschiedlichen Orten auf der Insel.

Seit mehr als 30 Jahren ruft die US-Umweltorganisation „Ocean Conservancy“ zu diesem weltweiten Küsten-Reinigungstag jeweils am dritten Sonnabend im September auf. Ziel der globalen Putzaktion ist es, die allgemeine Verantwortung für die Umwelt zu fördern und gleichzeitig Strände, Küsten und Ufer vom Müll zu befreien.

Im vergangenen Jahr waren weltweit rund 800 000 Freiwillige dem Aufruf gefolgt und hatten mehr als 8160 Tonnen Abfälle von Stränden, aus dem Meer aber auch aus Flüssen und Seen gesammelt. Auch in diesem Jahr ist Föhr wieder beim ICCD dabei. Gesammelt wird von 14 bis 16 Uhr an den Strand- und Deichabschnitten zwischen Nieblum und Oldsum. Ein kostenloser Busshuttle bringt alle Müllsammler zu den einzelnen Stationen. Abfahrt vor dem Reedereigebäude im Wyker Hafen ist um 13.15 Uhr.

Als Anerkennung für das Engagement werden alle aktiven Müllsammler ab 16.30 Uhr zu Kaffee und Kuchen in das Kaminzimmer im Veranstaltungszentrum eingeladen, kündigt die FTG in einer Presseerklärung an. Der Shuttlebus fährt ab 16 Uhr alle Stationen ab und bringt die Helfer zum Sandwall.

Treffpunkte auf Föhr – Nieblum: Nationalpark-Infopavillon, Ende Strandstraße; Witsum: Nationalparkschild an der Godelniederung; Dunsum: Deichparkplatz; Oldsum: Sörenswai. Startzeit ist jeweils um 14 Uhr. Müllsäcke für die Teilnehmer liegen bereit, Arbeitshandschuhe und Eimer sollten wenn möglich mitgebracht werden.