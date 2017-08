Föhr-LAnd : Inselreise hoch zu Ross

vergrößern 1 von 1 Foto: len 1 von 1

Die Akteure der Oldsumer Pferdenacht scharren bereits mit den Hufen und sind mit Feuereifer am Proben. Morgen, Mittwoch, 23. August, startet um 18.30 Uhr auf dem Reitplatz oberhalb von Oldsum diese Pferde- und Reiterschau, die schon fast zur Tradition geworden ist. Jutta Nickelsen, ohne deren Ideenreichtum und Energie diese Veranstaltung undenkbar ist, hat sich dieses Mal etwas Besonderes einfallen lassen: Unter dem Motto „Föhr ist eine Reise wert“, werden über 30 Reiterinnen, Kutsch- und Treckerfahrer und auch Fußgänger die Insel vorstellen. Die Geschichte dazu hat Kerrin Ketels geschrieben, und sie wird damit die verschiedenen Vorführungen begleiten. Dabei gibt es nicht nur verschiedene Quadrillen der kleinen und größeren Reiterinnen. Vielmehr werden auch Ringreiter, Oldtimer-Chauffeure und Kutschfahrer mit ihren Vorführungen den Bezug zu insularen Gegebenheiten herstellen. So darf natürlich bei der Oldsumer Pferdenacht auch die Tracht nicht fehlen, die hoch zu Ross und durch Mitglieder der Kindertrachtengruppe von Maja Ketelsen repräsentiert wird. Das Programm dieser Reiterschau verspricht also eine bunte Vielfalt.

von Christel Leipersberger-Nielsen

erstellt am 22.Aug.2017 | 07:15 Uhr