Bundestagswahl 2017 : Inseln bleiben CDU-Hochburg

von Peter Schulze

erstellt am 24.Sep.2017 | 22:30 Uhr

Nur wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale waren die Stimmzettel in Dunsum ausgezählt. 47 der 66 Wahlberechtigten hatten in der kleinen Gemeinde ihr Votum abgegeben, und das mit 68 Prozent mehrheitlich für die CDU.

Auch insgesamt waren die Christdemokraten auf beiden Inseln Spitzenreiter in der Wählergunst, die in Süderende (63 Prozent) und Dunsum (68 Prozent) bei den Zweitstimmen deutlich mehr als 60 Prozent einfahren konnten. Damit holte die Partei in Süderende etwa ebensoviele Stimmen wie bei der Bundestagswahl 2013, in Dunsum konnte sie ihr Ergebnis sogar um fünf Prozentpunkte steigern. Allerdings folgten einige Gemeinden dem Bundestrend: In Wyk, Witsum, Nebel sah die CDU die 40-Prozent-Marke nur von weiter Ferne.

Zweitstärkste Kraft auf Föhr und Amrum bleiben die Sozialdemokraten, die allerdings nur in Wyk und Wittdün mehr als 20 Prozent erreichten. In Wittdün verlor die SPD, die auf den Inseln gegenüber 2013 insgesamt herbe Verluste verzeichnen musste, fast vier Prozentpunkte (Vorjahr: 30,5).

Dicht auf den Fersen war den Sozialdemokraten die FDP, die es fast durchweg auf zweistellige Ergebnisse brachte. Als deren Hochburg erwies sich Witsum, wo 33 Prozent zu Buche schlugen. Fast durch die Bank kamen auch die Grünen auf zweistellige Werte, die in Nebel mit 20 Prozent ihr bestes Ergebnis erreichten. Linke und AfD lagen auf beiden Inseln etwa gleichauf. Auf zwei Stellen vor dem Komma kam keine der beiden Parteien.

„Die Wahlbeteiligung ist in diesem Jahr sehr hoch, insbesondere bei den Briefwählern“, hatte Wahlleiter Jörg Michelsen bereits um kurz vor 18 Uhr konstatiert. Den Grund sah Michelsen unter anderem in der Angst vieler Menschen, dass die AfD den Einzug in den Bundestag schaffen würde. Das bundesweite Ergebnis sagte am Ende genau dies aus. In Sachen Wahlbeteiligung sollte Michelsen Recht behalten. Die lag im Schnitt bei knapp 60 Prozent; am größten war der Wille der Wähler, von ihrem demokratischen Grundrecht Gebrauch zu machen, in Alkersum ((70 Prozent) und Dunsum (71 Prozent). In Norddorf traten immerhim knapp 64 Prozent der Wähler an die Urne.

Auch bei den Briefwählern – auf Föhr 1292, auf Amrum 421 – hatte die CDU die Nase vorn. Knapp 40 Prozent erzielten die Christdemokraten hier auf Föhr, 36 Prozent waren es auf Amrum.