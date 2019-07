Nordfriesland : Insel-Trip mit Damen

Sommerausflug: Die Feuerwehrkameradschaft des Kreisfeuerwehrverbandes besucht Föhr.

von Christel Leipersberger-Nielsen

22. Juli 2019, 16:38 Uhr

Ihr diesjähriger Sommerausflug führte die Feuerwehrkameradschaft des Kreisfeuerwehrverbandes Nordfriesland nach Föhr. Über 50 ehemalige Wehrführer, stellvertretende Wehrführer und Jugendwarte erlebten mit ihren Frauen einen Tag, dessen Programm ihr Vorsitzender Peter Martinen, einst Amrumer Amtswehrführer, sorgfältig vorbereitet hatte.

Mit von der Partie waren auch der stellvertretende Kreiswehrführer Wolfgang Clasen sowie der frühere Föhrer Amtswehrführer Jan Jacobsen, der die Ausflügler nach ihrer Ankunft in Wyk begrüßte. Nicht fehlen durfte bei diesem Besuch eine Inselrundfahrt, bei der sich die Gäste über einen sehr kundigen Fahrer freuen konnten. Völlig unerwartet erlebten die Feuerwehrsenioren in der Süderender Kirche dann noch eine Probe für ein abendliches Konzert. Insgesamt, so der abschließende Tenor, waren die Ausflügler auf der Insel rundum gut betreut und verwöhnt worden.