Erntedankfest : Insel-Kirchen laden ein

erstellt am 30.Sep.2017

Am morgigen Sonntag (1.) wird auch in den Föhrer und Amrumer Kirchen wieder das Erntedankfest gefeiert. Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10 Uhr.

In der Boldixumer St.-Nicolai-Kirche wird der Gottesdienst mit Pastorin Hanna Wichmann und Pastor Edwin Becker-Wichmann von der Kantorei unter Leitung von Martin Bruchwitz musikalisch gestaltet. Im Anschluss findet dann die jährliche Gemeindeversammlung statt. Hier stehen die Zukunft des Pastorats in der Ocke-Nerong-Straße, weitere Schritte der Kirchensanierung oder die Vorstellung der neuen Mikrofonanlage auf der Tagesordnung.

In der St.-Laurentii-Kirche in Süderende wird der Erntedank-Gottesdienst mit Pastor Dirk Jeß musikalisch von den Feer Ladies umrahmt. Zudem laden Diana Jeß und Birke Buchhorn-Licht ab 20 Uhr zu musikalischen Abendgedanken zum Erntefest ein. Die Kirchenmusikerinnen begleiten das stimmungsvolle Programm mit Klavier, Gitarre, Querflöte und Akkordeon.

Auch im Friesendom wird Erntedank gefeiert. Der festliche Gottesdienst mit Pastorin Kirsten Hoffmann-Busch und Pastor Philipp Busch wird in der Nieblumer St.-Johannis-Kirche von der Trachtentanzgruppe und dem Inselposaunenchor mitgestaltet. Bereits am heutigen Sonnabend soll die Kirche ab 10 Uhr geschmückt werden. Wer Erntegaben bringen will, kann diese abgeben. Die Gaben aller Föhrer Kirchen werden nach dem Erntedankfest von der Föhrer Tafel abgeholt.

Die Kirchengemeinde St. Clemens auf Amrum feiert das Erntedankfest mit einem Familiengottesdienst. Pastorin Thurid Pörksen und Kirchenmusikerin Anne-Sophie Bunk erwarten die Konfirmandinnen und den Posaunenchor.