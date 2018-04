Nebeler Mühle : Insel-Impressionen

Marit Koch hat ein Jahr auf Amrum gelebt. Ihre Eindrücke hat sie künstlerisch verarbeitet.

Für Marit Koch ging ein Traum in Erfüllung. „Es ist ein absoluter Meilenstein für mich, hier auf Amrum in der Mühle meine Bilder und Zeichnungen ausstellen zu können“, sagt die Künstlerin, mit deren Arbeiten das Ausstellungsjahr 2018 in der Nebeler Mühle jetzt eröffnet wurde. Neben Acryl- und Pastellarbeiten sind in der Amrumer Ausstellung auch Kohle- und aquarellierte Bleistiftzeichnungen zu sehen.

Bereits in den frühen 1990-er Jahren setzte sie sich mit der Malerei auseinander. „Da habe ich mich aber am falschen Start orientiert, und danach traute ich mir es sehr lange Zeit nicht mehr zu“, so Koch rückblickend. Doch die Kunst ließ sie nicht mehr los. Es folgten verschiedene Kurse in Werkstätten oder Volkshochschulen. Inspiration erfuhr sie durch die Arbeiten von Künstlern wie Emil Nolde, Max Liebermann oder Ernst Barlach. Auch norddeutsche und skandinavische Landschaftsmaler beeindruckten sie.

Nun malt sie bereits seit 2006 in Schwedeneck zusammen mit ihrer Kollegin Gaby Becker-Jensen in einem Privatatelier. Sie arbeiten dort mit Acryl und Mischtechniken auf klein- bis großformatigen Leinwänden. Mit diesen Werken haben die beiden Frauen bisher eine Reihe von Ausstellungen beschickt.

In den Jahren 2008/09 lebte Marit Koch fest auf der Insel Amrum, war viel in der Inselnatur unterwegs, sammelte Eindrücke, Bilder und Farben in ihrem Kopf, im Gedächtnis und im Herzen. Sie wusste sehr schnell, wie sie all diese verarbeiten und umsetzen wollte. Ihre Bilder und Zeichnungen von insularen Landschaften und Motiven sind ein Resümee aus dieser Zeit. Bereits 2017 konnte Koch ihre Bilder auf Amrum im Amtsgebäude ausstellen.

„Die Mühle war für mich schon immer ein typisches Amrumer Relikt. Es ist die Mitte der Insel, und ich war, als ich hier lebte, immer hier. Fast täglich. Ich finde es toll, wie sich die Historie der Mühle mit dem modernen Leben verbinden lässt“, berichtet Koch. So entstehen auch ihre Bilder. Durch die Verbindung von Sehen und Erleben und dem Verarbeiten der Eindrücke entstand das Projekt „Amrum im Bilde“.

„Es ist ein lebendig gewordener Prozess meiner Arbeit, den ich mitteilen und zeigen kann. Man überlässt das Produkt dem Arbeitsprozess und schließt das Bild, wenn das Herz ‚Ja‘ dazu sagt“, erklärt Koch.





Bis zum 8.Juni kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Amrumer Windmühle besucht werden.

Mehr über Marit Koch im Internet unter www.koechins-kunst.jimdo.com