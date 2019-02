Amrum : Insel-Geschichten und Trachtentanz

Die Trachtengruppe tritt am Freitag in Norddorf auf. Dazu gibt es einen Vortrag mit Kai Quedens.

von ib

18. Februar 2019, 17:00 Uhr

In den Sommermonaten führt die Amrumer Trachtengruppe ihre Tänze oft unter freiem Himmel auf. Doch auch im Winter kann man die Tänzerinnen in ihren schmucken Friesentrachten erleben – so beim „Amrumer Abend“ am kommenden Freitag, 22. Februar, um 17 Uhr im Norddorfer Gemeindehaus. Neben Trachtentanz gibt es dann Amrumer Geschichten, die Kai Quedens in einem Bildervortrag erzählt.