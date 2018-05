Praktische Lösung : Inoffizieller Weg wird offiziell

Barrierefreier Zugang zur Sporthalle: Statt Rampe wird ein Trampelpfad befestigt.

von Petra Kölschbach

03. Mai 2018, 13:30 Uhr

Dass im Zuge der Sporthallensanierung auch eine Rampe gebaut werden soll, über die mobilitätseingeschränkte Menschen den Sportplatz erreichen können, steht seit einem Jahr fest. Seinerzeit war dem Amtsausschuss der Entwurf für eine 123 000 Euro teure Rampe präsentiert worden, die direkt an der Westseite der Halle entlangführen sollte.

Jetzt steht fest: Ein behindertengerechter Zugang kommt, aber ganz anders als ursprünglich geplant. Denn nun erfuhren die Ausschussmitglieder, dass die Architekten – nicht zuletzt um Kosten zu sparen – das Projekt noch einmal überarbeitet hatten.

Zwei Varianten wurden dem Amtausschuss vorgestellt: Variante eins sah eine Rampe an der Ostseite, zwischen Halle und Hausmeisterhaus vor, die 115 000 Euro kosten, aber mit Plänen für eine Skateanlage in diesem Bereich kollidieren würde.

Der Ausschuss entschied sich dann – bei zwei Enthaltungen – für die 91 000 Euro teure Variante zwei – nicht nur aus Kostengründen. Denn nun wird es keine Rampe geben, sondern der Trampelpfad, den Besucher des Sportplatzes ohnehin schon nutzen, soll so befestigt werden, dass er für Menschen mit Rollstuhl oder Gehhilfen passierbar wird. Der inoffizielle Weg zum Sportplatz wird so zum offiziellen. Eine charmante Lösung, befanden die meisten Ausschussmitglieder, „denn dieser Weg würde dann auch tatsächlich von vielen Leuten genutzt“, so Silke Ofterdinger-Daegel von der Wyker Kommunalen Gemeinschaft.

Zuvor hatte Bauamtsmitarbeiterin Angelika Falter, die das Schul- und Sporthallensanierungsprojekt betreut, von weiteren Schwierigkeiten, Handwerker zu finden, und den üblichen Problemen berichtet, die bei solchen Baustellen auftreten. So müssen, was eigentlich gar nicht geplant war, Fenster in den Treppenhäusern erneuert werden, weil sie undicht sind und an den bestehenden Leibungen eine vernünftige Wärmedämmung nicht möglich sei. Der Abschluss des ersten Bauabschnittes, der für den Mai vorgesehen war, werde sich deshalb in die Sommerferien verschieben, mit dem zweiten Bauabschnitt solle dann im Sommer begonnen werden.

Aber Angelika Falter hatte auch eine gute Nachricht im Gepäck: „Es wird zwar knapp, aber der im Bauzeitenplan festgeschriebene Fertigstellungstermin der Sporthalle am 31. Dezember kann gehalten werden“, berichtete sie.