Viel Betrieb : In Utersum tobt das volle „Presseleben“

von Christel Leipersberger-Nielsen

erstellt am 30.Sep.2017 | 08:30 Uhr

Rund um das Utersumer Feuerwehrgerätehaus tobt auch heute noch das volle „Presseleben“. Jens Holthusen aus Husum hat hier wieder mit seiner mobilen Saftpresse Station gemacht und wurde bei seiner Ankunft in Utersum schon von Kisten, Körben und Netzen voller Äpfel und Birnen erwartet. Damit war er von Anfang an im Non-Stop-Einsatz, der sich heute wohl fortsetzen wird.

Vor seiner Fahrt nach Föhr hatte Holthusen erstmals auch auf Amrum Station gemacht. Doch das dortige Interesse fiel für ihn ernüchternd aus. Gerade einmal 300 Liter Saft waren das Ergebnis seiner Bemühungen. „Bei so geringer Resonanz werde ich wahrscheinlich nicht wieder nach Amrum fahren“, so der Kommentar des Obstpressers.

Auf Föhr ist er bereits zum dritten Mal im Einsatz und wurde von den insularen Obstbaumbesitzern fast sehnsüchtig erwartet. „Früher ist bei mir ein Teil der Äpfel vergammelt, weil ich sie nicht alle verarbeiten konnte“, so eine Insulanerin, die nun regelmäßig ihre Äpfel und Birnen nach Utersum bringt und sich freut, lange Zeit den Saft genießen zu können, der zu 100 Prozent aus ihrem eigenen Obst gewonnen wurde. Die Utersumer Frauen verbanden gestern den Auftakt des Pressens mit ihrem Apfelfest, bei dem kulinarische Variationen dieser köstlichen Frucht angeboten werden.

Johannes Boysen aus Niebüll ist als Obstbaumfachmann in diesem Jahr zum ersten Mal in der Gemeinde anzutreffen. Er hilft Baumbesitzern, ihre Apfelsorten zu bestimmen. So wurde ihm unter anderem ein „Weißer Winterkalvill“ vorgestellt, eine alte Sorte, die seiner Überzeugung nach unbedingt erhalten werden sollte. Bereits bei früheren Gelegenheiten hatte Johannes Boysen Föhrer Obstbaumbesitzer beraten und dank seiner Verbindung zu Jens Holthusen ist der Einsatz der mobilen Presse zustande gekommen.