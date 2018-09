Föhr : In Utersum dreht sich alles um Äpfel

Die mobile Saftpresse kommt noch einmal auf die Insel. Dazu gibt es viele Leckereien.

von ib

23. September 2018, 20:55 Uhr

In vielen Föhrer Gärten biegen sich nach diesem Super-Sommer die Äste der Bäume unter der Last der vielen Äpfel. Entsprechend groß war der Andrang, als die mobile Saftpresse vor drei Wochen in Utersum stand. Sie kommt deshalb noch einmal auf die Insel, am kommenden Donnerstag, 27. September, und Freitag, 28. September. Vor dem Feuerwehrgerätehaus gibt es dann beim Utersumer Apfeltag jeweils von 11 bis 17 Uhr viele Leckereien rund um die leckere Frucht. Außerdem wird der Niebüller Apfelexperte Johannes Boysen anwesend sein und die vielen alten Sorten bestimmen, die auf der Insel wachsen.