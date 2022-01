Coronazahlen für die Inseln : Immer noch dreistellig auf Amrum und Föhr: Über 100 Insulaner sind infiziert

Die Zahl der Infizierten auf Amrum und Föhr liegt weiterhin über 100. Darüber, wie viele Personen sich in Quarantäne befinden, gibt es seit Montag keine Informationen mehr.

19. Januar 2022, 13:49 Uhr

Die Zahl der Infizierten auf Amrum und Föhr ist seit Mittwoch, 12. Januar, nach wie vor dreistellig, sie liegt am Dienstag, 18. Januar, bei 110. Das sind 12 Infizierte weniger als noch am Vortag. Damit zählen die Inseln zu den am wenigsten betroffenen Kommunen im Kreis: Die meisten Infizierten gibt es aktuell in Südtondern mit 473 Personen, kurz dahinter folgt die Nachbarinsel Sylt mit 447 Infizierten.

Gleichzeitig weist der Kreis Nordfriesland jedoch darauf hin, dass mit Rückständen zu rechnen ist, die noch nicht in der Statistik aufgeführt werden konnten. Die tatsächliche Zahl der Infizierten könnte also höher sein.

„Ein Restbestand an Rückständen muss noch eingearbeitet werden, was unsere überaus engagierten Kolleginnen und Kollegen im Corona-Stab voraussichtlich bis morgen, spätestens bis übermorgen geschafft haben werden“, so Kreissprecher Hans-Martin Slopianka am Montag dazu. Hintergrund ist die Überlastung des Gesundheitsamtes sowie eins Systemausfall am vergangenen Donnerstag.

Seit Montag, 17. Januar, verzichtet der Kreis Nordfriesland in seiner Statistik darauf, die Zahl der Menschen zu nennen, die sich in Quarantäne befinden. „Das liegt daran, dass wir zurzeit ja keine Kontaktpersonennachverfolgung machen, sondern unsere PCR-Positiven grundsätzlich per SMS – ausgenommen sind Fälle in Einrichtungen wie zum Beispiel Pflegeheimen – über ihre Infektion informieren und sie bitten, ihre engen Kontaktpersonen der letzten Tage selbst anzurufen, damit diese sich selbständig nach bestimmten Kriterien in Quarantäne begeben“, heißt es dazu vonseiten des Kreises. „Dadurch erfahren wir aber gar nicht, wer denn nun in Quarantäne ist.“ Demnach können dazu auch keine Zahlen genannt werden.

Derzeit gelten auf den Inseln Föhr und Amrum 243 Personen als genesen. Also 48 Personen mehr als am Dienstag vor einer Woche; damals galten 195 als genesen, 99 galten als Infiziert.

Die Inzidenz für den Kreis Nordfriesland, zu dem Amrum und Föhr zählen, liegt laut Robert-Koch-Institut mit Stand vom 18. Januar bei 851,9.

Dazu, wie viele Personen auf den Inseln seit Beginn der Pandemie an Covid-19 verstorben sind, kann der Kreis aus Datenschutzgründen keine Aussage treffen. Es sei in einigen kleineren Regionen sonst zu einfach, Rückschlüsse auf einzelne Personen zu ziehen, erläutert der Kreissprecher.